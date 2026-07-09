Stars Bonnie Tyler mit 75 Jahren gestorben

Bonnie Tyler performs live in Estoril, Portugal - Getty - April 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.07.2026, 14:00 Uhr

Bonnie Tyler ist mit 75 Jahren gestorben.

Bonnie Tyler ist gestorben.

Die walisische Sängerin, die vor allem mit Hits wie ‚Total Eclipse of the Heart‘ und ‚Holding Out for a Hero‘ weltberühmt wurde, starb am Mittwochabend (08. Juli) im Alter von 75 Jahren. Wenige Wochen zuvor war sie nach einer Notoperation am Darm in Portugal in ein künstliches Koma versetzt worden. In einer Mitteilung auf ihrer offiziellen Website hieß es: „Bonnies Familie und ihr Team müssen mit gebrochenem Herzen mitteilen, dass Bonnie gestern Abend unerwartet in einem Krankenhaus in Portugal an den Folgen ihrer Erkrankung verstorben ist. Eine weitere Erklärung wird in Kürze folgen. Bis dahin bitten wir darum, die Privatsphäre der Familie in dieser schweren Zeit zu respektieren.“

Bereits im Mai war Bonnie in ein künstliches Koma versetzt worden. Vor einigen Wochen wurde bekannt, dass sie daraus erwacht war, sich jedoch weiterhin in einem ernsthaften Gesundheitszustand befand. Ihr Sprecher erklärte damals: „Bonnie liegt nicht mehr im Koma, ihr Gesundheitszustand ist jedoch weiterhin ernst. Obwohl sich ihr Zustand verbessert, verläuft die Genesung nur langsam.“ Zu diesem Zeitpunkt war noch davon ausgegangen worden, dass sie sich vollständig erholen würde.

Bonnie Tyler war am 6. Mai operiert worden. Zunächst hieß es, der Eingriff sei erfolgreich verlaufen. Damals wurde auf ihrer Website mitgeteilt: „Wir bedauern sehr, bekannt geben zu müssen, dass Bonnie in Faro in Portugal, wo sie ein Zuhause besitzt, wegen einer Darmnotoperation ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Die Operation verlief erfolgreich, und sie befindet sich nun auf dem Weg der Besserung. Wir wissen, dass ihre Familie, Freunde und Fans sich große Sorgen machen und ihr eine vollständige und schnelle Genesung wünschen.“ Bereits am folgenden Tag bestätigten ihre Ärzte jedoch, dass sie zur Unterstützung ihrer Genesung in ein künstliches Koma versetzt worden war.

Bonnie Tyler, deren bürgerlicher Name Gaynor Hopkins lautete, wurde von einem Talentscout in einem Club in Swansea entdeckt. 1977 veröffentlichte sie ihre erste Single ‚Lost in France‘. Noch im selben Jahr gelang ihr mit ‚It’s A Heartache‘ der internationale Durchbruch. Der Song erreichte Platz vier der britischen Singlecharts und Platz drei der US-amerikanischen Billboard Hot 100. Ihren größten Erfolg feierte sie 1983 mit ‚Total Eclipse of the Heart‘, das sowohl in Großbritannien als auch in den USA Platz eins der Charts erreichte und ihr eine Grammy-Nominierung einbrachte. Bonnie Tyler hinterlässt ihren Ehemann Robert Sullivan, mit dem sie mehr als 50 Jahre verheiratet war.