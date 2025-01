Im Kreise seiner Familie Boris Becker: So war das erste Weihnachten nach dem Tod seiner Mutter Im November traf ihn ihr Tod bis ins Mark. Einen Monat später stand für Boris Becker das erste Weihnachtsfest ohne seine geliebte Mutter Elvira an. Wie Becker Heiligabend und die Zeit danach verbracht hat, verrät er jetzt in mehreren Instagram-Posts.