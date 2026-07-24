Film Jack Black: Maya Rudolph hätte ihn beinahe dazu gebracht, Schauspielerei aufzugeben

Jack Black at the World Premiere of Anaconda 2025 - 2025 JC Olivera - Sony Pictures BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.07.2026, 18:00 Uhr

Jack Black hat eingeräumt, dass Maya Rudolph ihn beinahe dazu gebracht hätte, die Schauspielerei aufzugeben.

Beide besuchten die Crossroads School for Arts Sciences in Santa Monica und wurden dort für einen Improvisationskurs miteinander eingeteilt. Sie wurden schnell Freunde, doch Jack sagte, ihr natürliches, unverfälschtes Talent habe ihn daran zweifeln lassen, ob er das Zeug dazu habe, es in Hollywood zu schaffen – obwohl er später in zahlreichen Filmen und Fernsehserien erfolgreich war.

Er sagte dem Magazin ‚Far Out‘: „Ich genoss es wirklich, der König des Hügels in der Theaterabteilung zu sein, und dann kam Maya. Sie war einfach so lustig, begabt und entspannt, dass ich ernsthaft infrage stellte, ob ich überhaupt weitermachen sollte. So stark war sie.“ Er verglich sich selbst mit dem Komponisten Antonio Salieri und Maya mit dem Wunderkind Wolfgang Amadeus Mozart: „Ich war so eifersüchtig, dass mich das regelrecht lähmte.“

Im April 2025 sprach er bereits mit Amy Poehler in deren Podcast ‚Good Hang‘ über das Thema und wie beeindruckt und gleichzeitig eingeschüchtert er damals von Maya war. „Sie war ungefähr drei Jahre jünger und so gut in Improvisation, dass ich tatsächlich eingeschüchtert war. Dann geriet ich in eine Krise und konnte ungefähr ein ganzes Jahr lang keine Improvisation mehr machen: ‚Dieses Mädchen ist noch ein Kind und so viel besser als ich – was ist hier los?!'“

Maya wiederum schreibt Jack eine entscheidende Rolle beim Beginn ihrer Karriere zu, nachdem er sie zu ihrer ersten Vorstellung der Comedy-Truppe Groundlings mitgenommen hatte. Maya trat der Gruppe schließlich bei und wurde durch ihre Beteiligung an der Truppe für die Rolle bei ‚Saturday Night Live‘ entdeckt, die ihrer Karriere zum Durchbruch verhalf. Sie sagte zuvor: „Wenn es um Jack geht, gibt es so viel zu erzählen, weil ich ihn kenne, seit ich 14 war. Ich lernte ihn in der Schule kennen, und er hat mein Leben zum Besseren verändert. Wissen Sie, wenn man Menschen findet und beide dieselbe Sprache sprechen?“

Ihr Schauspiellehrer habe ihr damals geraten, Zeit mit Jack zu verbringen und dieser betreute sie und einige Freundinnen schließlich bei einem Improvisationswettbewerb: „Jack brachte mich schon früh in den Improvisationskurs, als ich in der achten Klasse war. Eigentlich sollte man in der neunten Klasse sein, aber er sorgte dafür, dass ich teilnehmen durfte. […] Er hat mein Leben verändert … Man fühlt sich so glücklich, wenn es diese Momente gibt, in denen man keine Ahnung hatte, dass man jemanden treffen würde, der einen so positiven Einfluss auf das eigene Leben haben würde. Und er ist so ein wunderbarer Spaßvogel.“

Die beiden verband außerdem ihre gemeinsame Liebe zur Musik. Jack übernahm später die Rolle des Frontmanns bei Tenacious D. Sie sagte: „Wir verstanden Musik sofort auf dieselbe Weise. Wir liebten beide Bobby McFerrin, und ich kannte keine anderen 14-Jährigen, die Bobby McFerrin mochten.“