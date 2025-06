Stars Boy George: Er hat sich auf den ersten Blick in Jon Moss verliebt

Jon Moss and Boy George - Culture Club 1983

Bang Showbiz | 06.06.2025, 16:00 Uhr

Boy George schwärmte darüber, dass er sich „auf den ersten Blick“ in Jon Moss verliebt habe.

Der 63-jährige Sänger hatte im Jahr 1981 mit dem Bassisten Mikey Craig und dem Gitarristen John Suede eine Band gegründet.

Als er den Schlagzeuger dazu einlud, sich ihrer Musikgruppe anzuschließen, sei er von dem Musiker sofort hingerissen gewesen. In der neuen ‚Boy George + Culture Club‘-Dokumentation erklärte George Berichten vom ‚People‘-Magazin zufolge: „Ich meinte: ‚Weißt du, ich gründe diese Band, und wir haben am Sonntag eine Probe im Elephant and Castle. Willst du mitkommen?'“ George sagte zudem, dass Moss zu ihrer Bandprobe in einem „echt teuren Golf Cabrio auftauchte“ und er sich sofort in den Musiker verliebt habe. Der Star verriet: „Er tauchte auf – ich hätte nicht gedacht, dass er kommt. Er taucht in diesem, naja, echt teuren Golf Cabrio auf, mit diesem herrlichen Parfüm, mit Ohrringen, und ja, es ist im Grunde Liebe auf den ersten Blick gewesen.“ Und auch der 67-jährige Jon sei ebenso hingerissen von dem extravaganten Frontmann gewesen. Moss enthüllte: „Er war ein wunderschönes, exotisches Wesen. Ich fühlte mich echt zu ihm hingezogen, so als wäre ich verknallt, weißt du, obwohl ich vorher noch nie eine Beziehung mit einem Mann gehabt habe, und ich war total hin und weg.“