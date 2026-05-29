Musik Boyzone schließen gemeinsames Kapitel nach letzten Konzerten

Boyzone at Tesco Mum of the Year Awards - Mar 14 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.05.2026, 14:00 Uhr

Boyzone haben betont, dass sie nach ihren letzten Konzerten nächste Woche „nicht wieder als Band auftreten werden“.

Das Quartett – bestehend aus Ronan Keating, Keith Duffy, Shane Lynch und Mikey Graham – wird an zwei Abenden im Londoner Emirates Stadium auf der Bühne stehen. Es sind ihre ersten Konzerte seit dem Ende der ‚Thank You and Goodnight‘-Tour im Jahr 2019, und danach, so betonten sie, werden sie nicht mehr gemeinsam auftreten.

Lynch sagte gegenüber der Zeitung ‚The Sun‘: „Das ist das letzte Kapitel, und ich glaube, so muss es sein. Was wir gerade gemacht haben, lässt sich nicht toppen. Es war nicht vorgesehen, dass wir hier wieder gemeinsam auf der Bühne stehen. Es ist eine Freude, das zu tun, aber hör mal, was auch immer die Zukunft bringt – wir gehen auseinander und kommen als Freunde wieder zusammen, und unsere Wege kreuzen sich. Aber wir werden keine Band mehr sein. Wir sind ganz und gar eigenständige Individuen.“

Und obwohl es noch bisher unveröffentlichte Boyzone-Songs gibt, die versteckt sind, betonte Keating, dass die Fans diese Songs niemals zu hören bekommen werden, weil sie nicht besonders gut sind. Er sagte: „Es gibt viele Songs, die wir geschrieben und aufgenommen haben, die nie das Licht der Welt erblickt haben, und das zu Recht, denn sie sind Mist.“

Die ‚No Matter What‘-Gruppe deutete an, dass es während der Londoner Konzerte einen „besonderen Moment“ geben wird, in dem sie ihrem verstorbenen Bandkollegen Stephen Gately Tribut zollen können, der im Oktober 2009 an einer nicht näher bezeichneten Herzerkrankung starb. „Das fällt mir besonders schwer, weil ich weiß, dass Stephen nächste Woche in seinem Element gewesen wäre. Nächste Woche wird mir das sehr schwer auf dem Herzen liegen. Das werde ich mit mir herumtragen. Aber es gibt einen Moment für ihn in der Show. Es ist ein besonderer Moment, es ist Steos Moment. Visuell wird das etwas ganz Besonderes sein.“