Film Brad Pitt kehrt für ‚World War Z‘-Fortsetzung zurück

Brad Pitt - June 2025 - Famous - F1 European Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.09.2026, 13:00 Uhr

Brad Pitt kehrt für 'World War Z'-Fortsetzung zurück.

Brad Pitt schlüpft erneut in seine Rolle aus ‚World War Z‘.

Der 62-jährige Hollywoodstar wird für die geplante Fortsetzung des Zombie-Thrillers als ehemaliger UN-Ermittler Gerald „Gerry“ Lane zurückkehren. In dem neuen Film übernimmt der deutsche Regisseur Edward Berger die Inszenierung. Der Filmemacher, der unter anderem für ‚Im Westen nichts Neues‘ und ‚Konklave‘ verantwortlich war, soll das Projekt für Paramount nicht nur drehen, sondern auch als Executive Producer begleiten. Pitt produziert den Film gemeinsam mit Dede Gardner und Jeremy Kleiner über seine Produktionsfirma Plan B Entertainment.

Das Drehbuch stammt von Dennis Kelly, der für ‚Matilda the Musical‘ mit einem Tony Award ausgezeichnet wurde. Damit nimmt das Projekt zunehmend konkrete Formen an. Der erste Teil von ‚World War Z‘ kam 2013 unter der Regie von Marc Forster in die Kinos und entwickelte sich sowohl bei Kritikern als auch an den Kinokassen zum Erfolg. Für Pitt steht damit bereits das nächste große Filmprojekt fest. Erst im August hatte Netflix offiziell den Titel der Fortsetzung von ‚Once Upon a Time in Hollywood‘ bekannt gegeben.

Der neue Film trägt den Titel ‚The Further Mis-Adventures of Cliff Booth‘. Pitt übernimmt darin erneut die Rolle des Hollywood-Stuntmans Cliff Booth. Die Handlung spielt im Jahr 1977 und setzt damit acht Jahre nach den Ereignissen des ersten Films ein. Netflix kündigte das Projekt mit den Worten an: „Brad Pitt kehrt in seine mit einem Oscar ausgezeichnete Rolle als Cliff Booth zurück – diesmal schreiben wir jedoch das Jahr 1977 und Hollywood ist ein völlig anderer Ort.“ Der Film soll ab dem 25. November weltweit für zwei Wochen in ausgewählten IMAX-Kinos laufen, bevor er am 23. Dezember bei Netflix startet. Regie führt David Fincher. Das Drehbuch stammt von Quentin Tarantino, der bereits den ersten Film aus dem Jahr 2019 inszenierte. Zum Ensemble gehören unter anderem Elizabeth Debicki, Scott Caan, Carla Gugino, Yahya Abdul-Mateen II, Peter Weller, Matt Groove, JB Tadena, Corey Fogelmanis und Karren Karagulian.

Tarantino hatte zuvor erklärt, dass er das von ihm entwickelte Drehbuch zwar liebe, sich aber nicht erneut mit bereits bekannten Figuren beschäftigen wollte. In einem Gespräch im Podcast ‚The Church of Tarantino‘ sagte er: „Ich liebe dieses Drehbuch, aber ich bewege mich damit immer noch auf demselben Terrain, auf dem ich bereits unterwegs war.“ Für seinen zehnten und zugleich letzten Film wolle er stattdessen Neuland betreten. „Bei diesem letzten Film muss ich wieder nicht wissen, was ich tue. Ich muss mich auf unbekanntem Terrain bewegen“, erklärte der Regisseur.