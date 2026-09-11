Stars Sacha Baron Cohen übernimmt Hauptrolle in Tarantinos West-End-Stück

Sacha Baron Cohen - The BAFTA Los Angeles Tea Party 2020 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.09.2026, 18:00 Uhr

Sacha Baron Cohen übernimmt Hauptrolle in Tarantinos West-End-Stück.

Sacha Baron Cohen übernimmt die Hauptrolle in einem neuen Theaterstück von Quentin Tarantino.

Der Schauspieler soll die Titelfigur in ‚The Popinjay Cavalier‘ verkörpern. Das Stück soll im Frühjahr 2027 im Londoner West End Premiere feiern. In welchem Theater die Produktion zu sehen sein wird, steht derzeit noch nicht fest. Das berichtet ‚Deadline‘.

Tarantinos Bühnenwerk wird als „verwegene Mantel-und-Degen-Komödie“ beschrieben und spielt im Europa der 1830er-Jahre. Im Mittelpunkt steht eine Geschichte voller Täuschungen und Verkleidungen, die sich an klassischen Abenteuerstoffen von Bühne und Leinwand orientiert. Die offizielle Beschreibung verspricht eine „überschwängliche Komödie“, die von den großen Epen inspiriert sei. Gleichzeitig soll das Stück eine Liebeserklärung an das Theater und dessen bewusst überhöhte Romantik sein, verbunden mit Tarantinos unverwechselbarem Stil und seinem charakteristischen Humor.

Dass der Kultregisseur an einem Theaterstück arbeitet, ist bereits seit längerem bekannt. Im vergangenen Jahr sprach er im Podcast ‚Church of Tarantino‘ über das Projekt. Damals erklärte er: „Das Stück ist geschrieben. Es ist definitiv das Nächste, was ich machen werde.“ Die Vorbereitungen sollten im Januar beginnen. Tarantino rechnete dabei mit einem erheblichen Zeitaufwand. Sollte die Produktion erfolgreich sein, könne ihn das Projekt „anderthalb bis zwei Jahre“ beschäftigen. Insbesondere dann, wenn anschließend eine Tournee-Version auf die Bühne gebracht werde. Gleichzeitig nahm er die Möglichkeit eines Misserfolgs mit Humor: „Wenn es ein Flop wird, bin ich sehr schnell damit durch.“

Der Regisseur von ‚The Hateful 8‘ hat schon seit Jahren angekündigt, seine Filmkarriere nach seinem zehnten Kinofilm beenden zu wollen. Sein Theaterprojekt könnte allerdings noch einmal auf die Leinwand führen. Beim Sundance Film Festival im Januar 2025 sagte Tarantino: „Wenn es ein riesiger Erfolg wird, könnte es mein letzter Film werden.“ Bei einem völligen Misserfolg hingegen wolle er eine Verfilmung vermutlich nicht in Betracht ziehen.