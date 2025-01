Film Brad Pitt: Rolle und Produktion bei ‚Heart of the Beast‘

Brad Pitt - 79th Venice Film Festival - September 8th 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.01.2025, 15:26 Uhr

Brad Pitt wird in ‚Heart of the Beast‘ mitspielen.

Der 61-jährige Schauspieler wird sich erneut mit dem Regisseur David Ayer zusammentun, zum ersten Mal seit dem gemeinsamen Dreh des Zweiten Weltkriegsdramas ‚Herz aus Stahl‘ von 2014. In dem kommenden Action-Abenteuerfilm von Paramount Pictures wird Pitt mitspielen und den Film auch über seine Produktionsfirma Plan B Entertainment produzieren.

‚Heart of the Beast‘, der von Cameron Alexander geschrieben und als Executive Producer betreut wird, folgt einem ehemaligen Soldaten der Spezialeinheiten und seinem pensionierten Kampfhund, die nach einem Flugzeugabsturz in der Wildnis Alaskas ums Überleben kämpfen. Damien Chazelle und Olivia Hamilton werden ebenfalls über ihre Produktionsfirma Wild Chickens Productions unter den Bedingungen ihres First-Look-Deals mit dem Studio gemeinsam produzieren. Auch David Ayer ist über Crave Films als Produzent an dem Projekt beteiligt, zusammen mit Temple Hill Entertainment und auch Richard Raymond.

‚Heart of the Beast‘ wird Brad Pitts nächste Rolle sein, nachdem er im Juni in ‚F1‘ zu sehen sein wird. Der Film folgt der Actionkomödie ‚Wolfs‘, in der er sich wieder mit seinem Freund George Clooney zusammentat. Hinter den Kulissen ist der ‚Moneyball‘-Star auch ausführender Produzent der kommenden Filme ‚Mickey 17‘ und ‚Hedda‘ und erzielte kürzlich Erfolge mit ‚Beetlejuice Beetlejuice‘, ‚Bob Marley: One Love‘ und ‚Nickel Boys‘. Es wird auch erwartet, dass Brad sich wieder mit George für ‚Ocean’s 14‘ zusammenschließen wird. Es wurde kürzlich berichtet, dass ‚Bullet Train‘-Regisseur David Leitch in Gesprächen ist, die Regie bei dem Film zu übernehmen.