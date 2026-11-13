Film Brad Pitt übernimmt Hauptrolle in neuem Film ‚Connector‘

Brad Pitt - June 2025 - Famous - F1 European Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.11.2026, 11:00 Uhr

Brad Pitt wird in 'Connector' die Hauptrolle übernehmen und den Film auch produzieren. Es ist der erste Spielfilm von Regisseur Darius Marder seit seinem Oscar-prämierten Werk 'Sound of Metal', das vor sechs Jahren erschien.

Brad Pitt wird im Film ‚Connector‘ die Hauptrolle übernehmen und das Projekt auch produzieren.

Pitt arbeitet damit erneut mit Apple Original Films zusammen. Gleichzeitig ist ‚Connector‘ der erste Spielfilm von Regisseur Darius Marder seit ‚Sound of Metal‘, für den er vor sechs Jahren einen Oscar gewann. Das Drehbuch stammt von Marder und seiner Schwester Nina Marder und basiert auf einer Geschichte von Derek Cianfrance. Die Handlung spielt im New York der 1970er-Jahre und dreht sich um eine Legende aus der Arbeiterklasse: einen Eisenarbeiter, der in schwindelerregenden Höhen arbeitet und sich mit übermächtigen Gegnern anlegt.

Pitt wird den Film über seine Produktionsfirma Plan B gemeinsam mit seinen Kollegen Dede Gardner und Jeremy Kleiner produzieren. Auch Regisseur Darius Marder übernimmt eine Produzentenrolle. Wie ‚Deadline‘ berichtet, hatten der 62-jährige Schauspieler und seine Produktionsfirma bereits seit einiger Zeit mit dem Filmemacher über das Projekt gesprochen. Nachdem Pitt den neuesten Drehbuchentwurf gelesen hatte, wollte er ‚Connector‘ zu seinem nächsten Projekt machen, an dem er 2027 arbeiten wird.

Bei der Suche nach einem passenden Studio fiel die Wahl auf Apple Original Films. Ausschlaggebend war die bestehende Zusammenarbeit mit Plan B bei den Filmen ‚F1‘ und ‚Wolfs‘. Darüber hinaus wird das Studio gemeinsam mit Plan B an ‚The Waffle House Index‘ sowie einem weiteren Film mit Mark Wahlberg in der Hauptrolle arbeiten, für den Stephen Chbosky sowohl das Drehbuch schreibt als auch Regie führt.

Erst kürzlich äußerte sich Pitt zur zunehmenden Bedeutung von Streamingdiensten und betonte, dass der Wandel der Filmbranche insbesondere unabhängigen Produktionen zugutekomme. Der Hollywood-Star, der Plan B 2001 mitgegründet hatte, erklärte beim Filmfestival von San Sebastián: „Ich finde, die aktuelle Situation ist tatsächlich sehr förderlich für unabhängige Filme. Auf diese Projekte werden dadurch viel mehr Menschen aufmerksam. Es fühlt sich fast so stark an wie in den 90er-Jahren.“

Bereits zuvor hatte Pitt eingeräumt, dass er für den Aufstieg der Streamingplattformen „ziemlich dankbar“ sei. Im Gespräch mit dem Magazin ‚Far Out‘ erklärte er, dass ihn besonders die mutigen Stoffe begeisterten, die sich traditionelle Studios häufig nicht zu finanzieren trauten. „Ich finde es gut, dass sich die Dinge ständig weiterentwickeln und verändern. Sich darüber zu beschweren, bringt nichts“, betonte der Oscar-Preisträger.