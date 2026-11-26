Stars Brad Pitt und Angelina Jolie einigen sich im Streit um ihr französisches Weingut

Brad Pitt and Angelina Jolie - May 2014 - Famous - Maleficent Costume Display BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.11.2026, 10:00 Uhr

Die beiden Schauspieler haben sich im Streit um Château Miraval in Frankreich geeinigt.

Brad Pitt und Angelina Jolie haben ihren jahrelangen Rechtsstreit um das französische Weingut Château Miraval beigelegt.

Die beiden Schauspieler haben sich außergerichtlich auf eine Einigung verständigt und wollen sich zu den Einzelheiten nicht weiter äußern. Zuvor waren Pitt und Jolie gemeinsame Eigentümer des Weinguts. Nach ihrer Trennung im Jahr 2016 entwickelte sich das Anwesen jedoch zunehmend zum Streitpunkt. Erst jetzt konnten sich die beiden auf eine Lösung einigen. In einer gemeinsamen Erklärung ihrer Vertreter verkündeten sie: „Wir haben uns im besten Interesse unserer Familie außergerichtlich geeinigt und werden uns nicht weiter dazu äußern. Kommentare in Medienberichten, die angeblich von ‚Insidern‘ stammen, kommen weder von uns noch von Menschen aus unserem engsten Umfeld.“

Beide Seiten haben inzwischen ihre gegenseitigen Klagen zurückgezogen. Die Bedingungen der Vereinbarung bleiben vertraulich. Pitt und Jolie hatten das Weingut 2008 erworben und sich dort 2014 das Jawort gegeben. 2019 wurden die beiden rechtlich für ledig erklärt. Der Konflikt um Château Miraval verschärfte sich jedoch 2021, als Jolie ihren Anteil für 164 Millionen Dollar verkaufte. Daraufhin verklagte Pitt seine Ex-Partnerin. Er warf ihr vor, gegen eine Vereinbarung verstoßen zu haben, die den Verkauf ihrer Anteile ohne die Zustimmung des jeweils anderen untersagt habe.

Jolie reichte daraufhin eine Gegenklage ein. Darin schilderte sie mutmaßlich missbräuchliches Verhalten des Hollywood-Stars, das letztlich zur Scheidung geführt habe. Die Schauspielerin, die mit Pitt die Kinder Maddox (25), Pax (22), Zahara (21), Shiloh (20) sowie die 18-jährigen Zwillinge Vivienne und Knox hat, behauptete, ihr Ex-Partner habe von ihr die Unterzeichnung einer Verschwiegenheitsvereinbarung verlangt. Diese habe sie vertraglich daran gehindert, sich außerhalb eines Gerichtsverfahrens zu den körperlichen und emotionalen Übergriffen zu äußern, die Pitt ihr und den gemeinsamen Kindern gegenüber begangen haben soll.

Der ‚F1‘-Star wies die Vorwürfe zurück. Bis zur jetzigen Einigung lieferten sich die beiden einen öffentlichkeitswirksamen Rechtsstreit um das Weingut. Jolie hatte 2016 die Scheidung eingereicht und damals „unüberbrückbare Differenzen“ als Grund für die Trennung angegeben. Ihr Anwalt Robert Offer erklärte zu diesem Zeitpunkt, die Entscheidung sei „im Interesse der Gesundheit der Familie“ getroffen worden. Jolie wolle sich nicht weiter dazu äußern und bitte darum, die Privatsphäre der Familie zu respektieren. Auch Geyser Kosinski, der langjährige Manager der Schauspielerin, betonte damals gegenüber ‚E! News‘, dass Jolie stets im besten Interesse ihrer Familie handeln werde.