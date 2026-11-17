Film Brad Pitts neuer Film lag neun Monate auf Eis

Brad Pitt - June 2025 - Famous - F1 European Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.11.2026, 11:00 Uhr

Brad Pitts neuer Film lag neun Monate auf Eis.

Die Fortsetzung von ‚Once Upon a Time in Hollywood‘ stand zwischenzeitlich offenbar kurz vor dem Aus.

Brad Pitt kehrt zwar in ‚The Further Mis-Adventures of Cliff Booth‘ als Stuntman Cliff Booth zurück, doch das Filmprojekt lag nach Angaben des Schauspielers neun Monate lang auf Eis. Erst eine ungewöhnliche Wendung brachte die Produktion wieder in Gang: Pitt wandte sich mit dem Drehbuch an David Fincher.

Im Gespräch mit dem Branchenmagazin ‚Variety‘ schilderte der 62-Jährige, wie lange es zunächst keine Fortschritte gegeben hatte. „Das Projekt lag ungefähr neun Monate lang völlig auf Eis. So läuft es ziemlich oft“, erklärte Pitt. Schließlich sei ihm eine Idee gekommen. Er habe Fincher das Skript während eines gemeinsamen Fluges übergeben. Nach der Landung habe der Regisseur sofort zugesagt: „Ja, das kann ich machen.“ Anschließend habe Pitt bei Quentin Tarantino angerufen, der ebenfalls einverstanden gewesen sei. „Und jetzt sind wir hier“, fasste der Schauspieler die Entwicklung zusammen. Fincher übernahm schließlich die Regie und setzte damit Tarantinos Drehbuch um. Der Filmemacher ist für Pitt kein Unbekannter: Beide arbeiteten bereits bei ‚Fight Club‘ zusammen.

Ursprünglich hatte Tarantino selbst erwogen, die Geschichte um Cliff Booth als seinen zehnten und letzten Film zu inszenieren. Letztlich entschied er sich jedoch dagegen. Dass Pitt dadurch möglicherweise keine Gelegenheit bekommen hätte, seine beliebte Figur erneut zu spielen, beschäftigte den Regisseur offenbar besonders. Im Gespräch mit dem Magazin ‚Empire‘ räumte Tarantino ein: „Brad war derjenige, von dem ich das Gefühl hatte, ihn wirklich im Stich zu lassen, als ich mich dagegen entschied. Das tat mir leid.“ Gleichzeitig sei er begeistert gewesen, dass ausgerechnet David Fincher die Regie übernehmen sollte. Tarantino habe großen Respekt vor dessen Fähigkeiten als Filmemacher. „Ich habe mir als Drehbuchautor viel Anerkennung erarbeitet. Trotzdem glaube ich, dass viele mich noch immer als Regisseur sehen, der nur für sich selbst schreibt“, erklärte er. Dass ein Regisseur von Finchers Format anderthalb Jahre seines Lebens seinem Drehbuch widmen wollte, habe ihn deshalb besonders gefreut. Für Tarantino sei das auch eine Anerkennung der Qualität des geschriebenen Materials gewesen.

Fincher wiederum verriet, dass Pitts Enttäuschung über das zunächst geplatzte Wiedersehen mit Cliff Booth letztlich den Anstoß für das Projekt gegeben habe. Ein gemeinsamer Bekannter habe ihn angesprochen und gefragt, ob er ein Drehbuch lesen wolle. Fincher habe zunächst gezögert, da er nicht ohne ausdrückliche Erlaubnis des Autors an das Material herangehen wollte. Als ihm schließlich die Zustimmung erteilt worden sei, habe er das Skript gelesen. Seine Reaktion fiel eindeutig aus: „Ich war sofort begeistert.“