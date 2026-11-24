Film David Fincher: So entstand seine Freundschaft mit Brad Pitt

David Fincher at special screening of The Killer - Getty - October 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.11.2026, 18:00 Uhr

David Fincher und Brad Pitt fanden durch ihre gemeinsame Begeisterung für Monty Python zueinander.

Der 64-jährige Regisseur und der 62-jährige Schauspieler haben im Laufe ihrer Karrieren mehrfach zusammengearbeitet, zuletzt für den Film ‚The Further Mis-Adventures of Cliff Booth‘. Kennengelernt hatten sie sich Mitte der 1990er-Jahre bei den Dreharbeiten zum Kriminalthriller ‚Sieben‘.

Im Podcast ‚Happy Sad Confused‘ verriet Fincher nun, dass neben ihrem ähnlichen Alter vor allem ihre gemeinsame Vorliebe für die britische Comedy-Truppe den Grundstein für ihre Freundschaft gelegt habe. Der Filmemacher hatte bereits mit 21 Jahren angefangen, bei Werbespots und Musikvideos Regie zu führen, und war damals meist deutlich jünger als seine Kollegen am Set. „‚Sieben‘ war wirklich das erste Mal, dass ich mit einem Schauspieler zusammenarbeitete, der in meinem Alter war und meine Anspielungen verstand“, erinnerte sich Fincher. Mit Pitt habe er sogar Witze über technische Einzelheiten der Filmproduktion machen können.

Während Pitts Schauspielkollege Morgan Freeman mit den Anspielungen auf Monty Python offenbar wenig anfangen konnte, teilte Pitt den Humor des Regisseurs. „Ich weiß nicht, ob Morgan Freeman so sehr auf Monty Python stand, aber Brad ganz bestimmt“, erklärte Fincher. Pitt habe über seine Witze gelacht, während die übrigen Anwesenden ihn verständnislos angeschaut hätten. „Es war dieses Gefühl, jemanden auf seiner Seite zu haben“, beschrieb Fincher die Entstehung ihrer Freundschaft. Er habe jemanden gefunden, der ihm zuhörte und dieselben kulturellen Bezugspunkte verstand.

Nach ‚Sieben‘ arbeiteten die beiden unter anderem bei ‚Fight Club‘ (1999) und ‚Der seltsame Fall des Benjamin Button‘ (2008) zusammen. Für ihr jüngstes gemeinsames Projekt ‚The Further Mis-Adventures of Cliff Booth‘ führte Fincher nach einem Drehbuch von Quentin Tarantino Regie. Bei dem Film handelt es sich um eine Fortsetzung von Tarantinos ‚Once Upon a Time … in Hollywood‘ aus dem Jahr 2019. Nachdem festgestanden hatte, dass Tarantino nicht erneut Regie führen wollte, brachte Pitt seinen langjährigen Freund ins Gespräch. Gegenüber ‚Variety‘ verriet der Schauspieler, dass das Projekt zuvor rund neun Monate auf Eis gelegen habe. „Ich gab Fincher das Drehbuch, als wir in ein Flugzeug stiegen. Als wir landeten, sagte er: ‚Ja, das kann ich machen.'“ Anschließend habe er Tarantino angerufen, der von der Idee ebenfalls begeistert gewesen sei.