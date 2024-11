Es ist etwas Langfristiges Brad Pitt und Ines de Ramon sind „unglaublich glücklich miteinander“

Brad Pitt und Ines de Ramon im September bei den Filmfestspielen von Venedig. (eyn/spot)

SpotOn News | 09.11.2024, 10:34 Uhr

Seit rund zwei Jahren ist Hollywoodstar Brad Pitt mit Ines de Ramon zusammen. Die Beziehung der beiden soll sehr ernst sei, berichtet jetzt eine Quelle. Besonders die gegenseitige Unterstützung spiele dabei eine große Rolle.

Brad Pitt (60) und seine Partnerin Ines de Ramon (31) sind nach wie vor "unglaublich glücklich miteinander". Das hat eine dem Schauspieler nahestehende Quelle gegenüber dem "People"-Magazin verraten. Die Beziehung des Paares, das seit rund zwei Jahren liiert ist, sei definitiv auf "etwas Langfristiges" ausgelegt. Sie seien "die größten Cheerleader des jeweils anderen".

Fernbeziehung ist kein Problem

Hollywoodstar Brad Pitt dreht aktuell in Mexiko weiter an seinem Rennfahrerfilm "F1", der im Juli 2025 in die Kinos kommen wird. Für seine Partnerin ist dieses hohe Arbeitspensum kein Problem. "Sie unterstützt ihn voll und ganz und weiß, wie wichtig dieses Projekt für ihn ist", so die Quelle. Da die Schmuckmanagerin "einen ausgeprägten Sinn für Unabhängigkeit" habe, nutze sie die Zeit ohne Pitt, um sich mit Freunden zu treffen und sich "zu erholen".

Brad Pitt wiederum möge diese Unabhängigkeit bei seiner Freundin. "Sie schätzen das Gleichgewicht, das sie gefunden haben", betonte der Insider.

Pärchendebüt bei den Filmfestspielen in Venedig

Brad Pitt und Ines de Ramon sind seit 2022 zusammen. Erstmals wurden sie im November dieses Jahres gemeinsam bei einem Bono-Konzert gesehen. Ein Insider erzählte "People" damals, dass die beiden "seit ein paar Monaten" liiert seien und ein gemeinsamer Freund sie einander vorgestellt habe.

Spätestens im September 2024 wurde die Beziehung dann endgültig offiziell. Pitt und de Ramon besuchten gemeinsam die Premiere seines neuen Films "Wolfs" bei den Filmfestspielen von Venedig. Zusammen mit Kollege George Clooney (63) und dessen Frau Amal (46) posierten sie erstmals auf dem roten Teppich für die Fotografen. Pitts Ex-Frau Angelina Jolie (49), mit der er sich seit der Trennung 2016 weiterhin in einem erbitterten Scheidungskrieg befindet, war bei den Filmfestspielen ebenfalls anwesend.