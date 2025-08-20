Stars Brandon Blackstock: Vor seinem Tod ’suchte‘ er Gott

Bang Showbiz | 20.08.2025, 11:00 Uhr

Brandon Blackstock soll in den letzten sechs Monaten seines Lebens seine Beziehung zu Gott gestärkt haben.

Der Talentmanager war am 7. August im Alter von 48 Jahren an einem malignen Melanom, einer Form von Hautkrebs, gestorben.

Seine Tochter Savannah Blackstock Lee, die er mit seiner ersten Frau Melissa Ashworth hatte, sprach jetzt darüber, dass sich ihr Vater vor seinem Tod verändert habe. Savannah schrieb auf ihrem Account auf Instagram: „In den letzten sechs Monaten hat mir mein Vater einen neuen Weg in unserer Beziehung geschenkt und zwar eine Beziehung, die auf Jesus ausgerichtet ist. Er hat den Herrn immer geliebt, aber vor sechs Monaten hat er den Herrn gesucht. Er sehnte sich nach dem Wort Gottes und wir haben es gemeinsam getan.“ Savannah bemerkte zudem, wie ihr Vater, der von 2013 bis 2022 mit Kelly Clarkson verheiratet war, ihr durch seinen eigenen Glauben Trost spendete. Die Tochter des Prominenten enthüllte: „Er hat mir in meinem Leben mehr geschenkt, als ich mir hätte wünschen können und verdient hätte, aber vor zwölf Tagen hat er mir das wertvollste Geschenk gemacht, um das ich hätte bitten können. Das Geschenk zu wissen, wo er heute ist, im Himmel bei unserem Erlöser.“