Film Brendan Fraser lernte Japanisch für ‚Rental Family‘

Bang Showbiz | 19.11.2025, 14:00 Uhr

Brendan Fraser hat für seinen neuen Film ‚Rental Family‘ Japanisch gelernt.

Der ‚Die Mumie‘-Star (56) spielt in dem Streifen einen Schauspieler, der in Tokio für einen Rental-Family-Service arbeitet – ein Geschäft, das Menschen ermöglicht, Schauspieler zu engagieren, die als Verwandte oder Begleiter auftreten. Und er hat verraten, dass er vor dem Dreh Zeit in der Stadt verbracht hat, um in die japanische Kultur einzutauchen.

„Ich liebe den Aspekt, Entdeckungen zu machen. Ich habe mir die Zeit genommen, früh genug anzureisen, um das Gefühl zu haben, dass ich meine eigene Tokio-Geschichte zu erzählen habe“, erklärte Brendan in einem Behind-the-Scenes-Video und fügte hinzu: „Ich habe genug Zeit damit verbracht, durch die Straßen zu wandern, mit meinem Taschenübersetzer in der Hand, um mit irgendjemandem zu reden.“ Der Star betont, dass diese Reise eine der aufschlussreichsten Erfahrungen war, die er in seiner Karriere je gemacht habe.

Die Drehbuchautorin und Regisseurin Hikari verriet anschließend, dass der Schauspieler für die Rolle Japanisch-Unterricht genommen hat. Sie sagte: „Brendan spricht in diesem Film eine Menge Japanisch. Er meinte: ‚Ich bin dabei.‘ Also nahm er drei- bis viermal die Woche Unterricht.“

Erst kürzlich verriet Brendan außerdem, dass ihm der Film geholfen habe, sich mit lang gehegten Gefühlen der Unsicherheit auseinanderzusetzen. Der Oscar-prämierte Schauspieler beschrieb das Projekt als Wendepunkt in seiner Beziehung zu seinem eigenen Selbstvertrauen und sprach bei einer Fragerunde in London nach einer Vorführung des Films offen darüber. Brendan sagte dem Publikum: „Ich kämpfe mit Unsicherheit, und diesen Film zu machen, hat mich daran erinnert, dass ich gut genug bin, und dass ich es die ganze Zeit war. Warum mache ich es mir selbst so schwer? Es ist da.“

Hikari erklärte weiter, dass die Geschichte aus einer unerwarteten Entdeckung während der Pandemie entstanden sei. Sie sagte: „Mein Co-Autor Stephen Blahut war zufällig auf Jobsuche in Tokio, und er fand eine Stelle bei so einem Rental-Family-Service. Ich bin Japanerin. Ich weiß nichts über das Rental-Family-Geschäft.“ Sie fügte hinzu: „Die Pandemie hat uns wirklich Abstand gegeben. Es gibt nicht mehr viel Verbindung dazwischen.“ ‚Rental Family‘ soll im Januar in die Kinos kommen.