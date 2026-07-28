Musik Bret Michaels legt nach Nierenstein-Operation Tourpause ein

Bret Michaels - 2019 Stagecoach Country Music Festival - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.07.2026, 11:00 Uhr

Bret Michaels legt nach einer Nierenstein-Operation eine Tourpause ein.

Bret Michaels muss nach einer Operation wegen eines Nierensteins für „drei bis vier Wochen“ eine Tourpause einlegen.

Der 63-jährige Frontmann der Rockband Poison hatte im vergangenen Monat Besorgnis um seinen Gesundheitszustand ausgelöst, nachdem er ein Konzert in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee kurzfristig absagen musste und ins Krankenhaus eingeliefert worden war. Zwar kehrte Michaels zunächst auf die Bühne zurück, doch am 19. Juli diagnostizierten Ärzte einen komplizierten, den Harnleiter blockierenden Nierenstein. Nach der notwendigen Operation muss der Musiker nun mehrere Wochen pausieren, um sich vollständig zu erholen.

In einer Mitteilung auf seiner Website schrieb Michaels: „Ich bin unendlich dankbar für die hervorragende medizinische Behandlung und die kontinuierliche Betreuung, die ich in meinem privaten Leben und während meiner Karriere erhalten habe. Ebenso danke ich meiner Familie, meinen Freunden, den Fans, meiner Band, der Crew und den Veranstaltern für ihr Verständnis. Wenn alles gut verläuft, werde ich Ende August mit 1.000 Prozent Energie, Intensität und jeder Menge guter Laune auf die Bühne zurückkehren.“ Auf der Website wurde außerdem eine Erklärung seiner behandelnden Ärztin, Dr. Abby Borhan, veröffentlicht. Darin heißt es: „Während des Eingriffs wurde erfolgreich eine Harnleiterschiene eingesetzt, die weiterhin im Körper verbleibt. Aufgrund seines postoperativen Zustands und bestehender gesundheitlicher Vorerkrankungen – darunter Diabetes und ein Kompressionsbruch im unteren Rücken – darf Bret Michaels in den kommenden drei bis vier Wochen nicht auftreten. Er soll sich lediglich leicht körperlich betätigen.“

Weiter erklärten die Ärzte, dass der anstrengende Touralltag mit seinen Reisen es unmöglich mache, die für eine sichere Genesung notwendigen sterilen Bedingungen, eine konsequente Flüssigkeitszufuhr, ausreichende Ruhephasen und eine präzise Kontrolle des Blutzuckers einzuhalten. Deshalb müsse Michaels bis zu einer erneuten Untersuchung in drei bis vier Wochen vollständig auf Live-Auftritte verzichten. Zusätzlich werde seine Genesung durch die Diabeteserkrankung erschwert, da diese den Heilungsprozess verlangsamen und das Infektionsrisiko erhöhen könne. Abschließend heißt es in der Mitteilung: „Michaels, die Bret Michaels Band und das gesamte Team bedanken sich herzlich für das Verständnis, die Gebete und die großartige Unterstützung von Familie, Freunden und Fans aus aller Welt. Informationen zu nachgeholten Konzerten sowie zu seiner Rückkehr auf die Live And Amplified World Tour werden bekannt gegeben, sobald sie vorliegen.“