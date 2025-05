Stars Brian Austin Green: Die Romanze mit Vanessa Marcil war toxisch

Sharna Burgess and Brian Austin Green - 2024 Pencils of Promise (PoP) Gala: Dreams Fulfilled - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.05.2025, 09:00 Uhr

Die Beziehung von Brian Austin Green und Vanessa Marcil war „sehr giftig“.

Der 51-jährige Schauspieler war von 1999 bis 2003 mit seiner ‚Beverly Hills, 90210‘-Kollegin zusammen und Brian hat nun verraten, dass es „keine liebevolle, fürsorgliche Beziehung “ war.

Der Hollywood-Star sagte im ‚Old-ish‘-Podcast: „Beziehungen waren interessant für mich. Ich hatte einige große Fehltritte … Die Beziehung, die ich mit Vanessa hatte, war in dieser Hinsicht sehr giftig. Es war keine liebevolle, fürsorgliche Beziehung.“ Brian gab auch zu, dass die turbulente Romanze ihn grundlegend verändert hat. Im Rückblick auf die einflussreichsten Beziehungen in seinem Leben erklärte Brian, der mit Vanessa den gemeinsamen Sohn Kassius (23) hat: „Bei meiner Mutter drehte sich alles um mich, und bei Vanessa war das überhaupt nicht der Fall. Nach zwei Jahren sieht man sich selbst im Spiegel an und fragt sich: ‚Wer bin ich jetzt eigentlich?.‘ Es ist kein einziges Stück von mir übrig geblieben. Meine Beziehung zu allen Menschen um mich herum hat sich verändert. Diese Beziehung hat am Ende nicht funktioniert.“

Brian war von 2010 bis 2022 mit dem Filmstar Megan Fox verheiratet. Und obwohl ihre Romanze mit einer Scheidung endete, hat Brian viel schönere Erinnerungen an seine Zeit mit Megan. Der Schauspieler hat Megan die Kinder Noah (12), Bodhi (11) und Journey (8) sowie den zweijährigen Zane mit Sharna Burgess. Und der ‚Beverly Hills, 90210‘-Star ist der Meinung, dass die Elternschaft ihn nicht nur verändert, sondern ihm auch ein Gefühl von Sinn und Zweck gegeben hat.