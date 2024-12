Stars Brian Austin Green: Klare Ansage an Machine Gun Kelly

Brian Austin Green - Avalon - Los Angeles - Fox Summer Party - August 2019 BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.12.2024, 09:00 Uhr

Der Schauspieler knöpft sich den Ex von Megan Fox vor, mit der er drei Kinder hat.

Brian Austin Green weist Machine Gun Kelly zurecht.

Der ehemalige ‚Beverly Hills, 90210‘-Darsteller war überrascht, als er erfuhr, dass seine Ex-Frau Megan Fox – die Mutter seiner Söhne Noah (12), Bodhi (10) und Journey (8) – sich von ihrem On-Off-Partner getrennt hat. Gegenüber ‚TMZ‘ zeigte sich Brian erschüttert: „Ich wusste es nicht einmal.“

Angeblich zog Megan einen Schlussstrich unter die turbulente Romanze, nachdem sie Textnachrichten an andere Frauen auf dem Handy ihres Partners gefunden hatte. Brian forderte den 34-jährigen Musiker auf, sich zu ändern, als er von dieser Schock-Nachricht erfuhr. „Wie alt ist er? Er ist in seinen 30ern, oder? Aber in deinen 30ern, verdammt“, äußerte er entsetzt. Machine Gun Kelly gab er deutliche Worte mit auf den Weg: „Werd erwachsen. Und sie ist schwanger.“

Der 51-Jährige wünscht Megan nur „das Beste“. Die beiden Schauspieler waren von 2010 bis 2021 verheiratet. „Ich will das Beste für das Baby. Ich will das Beste für unsere Kinder. Das ist eine Schande“, schimpfte er. „Es bricht mir das Herz, weil ich weiß, dass sie sich so gefreut hat. Und die Kinder sind so aufgeregt wegen des Lebens und der Veränderung und all dem.“

Brian betonte, dass er „die Fakten“ über die Trennung des Paares nicht kenne, aber die Nachricht dennoch „tragisch“ finde. Der Star hat zwei weitere Kinder: Sohn Kassius (22) stammt aus seiner früheren Beziehung mit Vanessa Marcil, während er den zweijährigen Zane mit seiner Verlobten Sharna Burgess hat.