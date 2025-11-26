Stars Brian Austin Green versteht sich nicht mit Ex-Partnerin

Brian Austin Green - Avalon - Los Angeles - Fox Summer Party - August 2019 BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.11.2025, 11:00 Uhr

Brian Austin Green und Vanessa Marcil „gehen sich aus dem Weg“.

Der 52-Jährige, der Sohn Kassius (23) mit Vanessa hat, gab zu, dass seine Beziehung zu seiner Ex-Frau Megan Fox deutlich besser sei als die zu Vanessa. In der Sendung ‚Inside of You‘ wurde er gefragt, ob er sich mit seinen Ex-Partnerinnen gut verstehe, worauf Brian schlicht antwortete: „Nein.“

Er fügte hinzu, dass es zwischen ihm und Megan, mit der er die Kinder Noah (13), Bodhi (11) und Journey (9) hat, „großartig“ laufe. „Sie versteht sich unglaublich gut mit meiner Verlobten [Sharna Burgess] und das ist großartig. Wir ziehen die Kinder gemeinsam groß und gehen uns aus dem Weg.“ Er erklärte außerdem, dass Trennungen einen Grund hätten und man nicht erwarten könne, nach einer Trennung plötzlich beste Freunde zu sein, solange man gemeinsam Eltern sei. Entscheidend sei für ihn das Wohl der Kinder.

Brian freut sich über die gesunde Co-Parenting-Beziehung zu Megan. Der Schauspieler war von 2010 bis 2021 mit der Schauspielerin verheiratet und sagte: „Du wirst erziehen, wie du erziehst, und ich werde erziehen, wie ich erziehe. Ich wünsche ihr nur das Beste, weil sie die Mutter von drei meiner Kinder ist.“ Er erinnerte auch daran, dass er Megan seit ihrem 18. Lebensjahr kenne und sie 15 Jahre zusammen waren.

Anfang des Jahres betonte Brian, dass er zu seiner Aussage stehe, seine Beziehung mit Vanessa als „toxisch“ bezeichnet zu haben. Auf die Frage, ob er diese Kommentare bereue, sagte der Schauspieler gegenüber ‚People‘: „Nein, denn alles, was in letzter Zeit dazu gesagt wurde, sollte wirklich über die Beziehung an sich informieren.“ Er betonte, dass es nicht darum gehe, Schuld zuzuweisen, und dass er es nicht beeinflussen könne, wie Vanessa seine Worte auffasse.