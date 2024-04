Stars Britney Spears: Der Rechtsstreit mit ihrem Vater wurde endlich beendet

Britney Spears - 2016 Billboard Music Awards - Arrivals - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.04.2024, 18:28 Uhr

Die 42-jährige Popsängerin kann den Prozess um ihre Vormundschaft endlich ad acta legen.

Der Rechtsstreit zwischen Britney Spears und ihrem Vater Jamie hat endlich eine Ende gefunden.

Die 42-jährige Sängerin wurde 2021 nach über einem Jahrzehnt aus ihrer umstrittenen Vormundschaft entlassen. Zuvor hatte Jamie Spears komplette Kontrolle über die finanziellen, beruflichen und gesundheitlichen Angelegenheiten der Popikone. Seit dem Ende der Vormundschaft hatten sich Britney und ihr Vater über die Übernahme der Prozesskosten gestritten. Diese Angelegenheit konnte jetzt endlich beigelegt werden. Gegenüber ‚Page Six‘ erklärte der Anwalt der Musikerin Mathew Rosengart ein einem Statement: „Es war eine Ehre und ein Privileg Britney Spears zu vertreten, zu beschützen und zu verteidigen. Miss Spears ist und bleibt eine Ikone und eine brillante und mutige Künstlerin mit historischem und epischem Ausmaß. Obwohl die Vormundschaft im November 2021 beendet wurde, ist ihr Wunsch nach Freiheit jetzt endlich verwirklicht. So wie sie es sich gewünscht hat, ist sie jetzt auch davon befreit vor Gericht zu erscheinen oder in die Rechtsangelegenheiten in dieser Sache einbezogen zu werden.“

Jamies Anwalt Alex Weingarten erklärte gegenüber ‚People‘, dass beide Parteien „eine Einigung über die Lösung der offenen Auseinandersetzungen erreicht“ hätten. Genauere Details zu dieser Einigung konnte der Jurist nicht preisgeben.