Stars Britney Spears: Hoffentlich keine OP nötig

Britney Spears - 2016 Billboard Music Awards - Arrivals - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.05.2024, 16:00 Uhr

Britney Spears hofft, dass ihr gebrochener rechter Fuß heilt, ohne eine Operation zu benötigen.

Der 42-jährige Popstar behauptet, sich am 2. Mai bei einem Sturz im Chateau Marmont Hotel in Los Angeles verletzt zu haben. Sie wurde vor Ort von Sanitätern versorgt und hat jetzt enthüllt, dass ihr Fuß immer noch geschwollen sei und schmerze. Sie hofft aber, dass sie keine Operation braucht, da sie in der Vergangenheit schmerzhafte Erfahrungen mit Verletzungen gemacht habe.

In einem Beitrag auf Instagram schrieb sie: „Auf einem gebrochenen Fuß zu gehen… Wenn ich schnell gehe, wird er taub. Ich hatte zuvor Operationen, zweimal für mein Knie und einmal für meinen Fuß. Sie sagten immer, dass es von selbst heilen kann, aber es besteht eine große Chance, dass es wieder reißt und bricht. Nun, ich habe die Operationen immer gemacht und es tat danach mehr weh als vorher, also bin ich dieses Mal stur. Ich werde sehen, ob mein Körper weiß, wie er sich selbst heilen kann.“

Britney war zuvor mit Berichten konfrontiert, dass sie in der Nacht, in der sie sich am Fuß verletzte, in eine Schlägerei mit ihrem angeblichen Freund Paul Richard Soliz verwickelt war, nachdem sie barfuß und nur mit Unterwäsche bekleidet aus dem Chateau Marmont kam und von Sanitätern versorgt wurde. Die ‚Toxic‘-Sängerin bestand aber später darauf, dass sie sich bei einem Sturz verletzt habe. Britney teilte ein Video ihres geschwollenen Knöchels auf Instagram und erklärte: „Ich habe mir letzte Nacht wirklich wie eine Idiotin den Knöchel verdreht. Nur um den Beweis zu erbringen. Es ist so schlimm. Diese Idiotin hier hat versucht, in einem Wohnzimmer im Chateau herumzuspringen, und ich bin gestürzt. Peinlich. Das war’s.“