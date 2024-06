Stars Britney Spears ist stolz auf ihren Körper

Bang Showbiz | 07.06.2024, 13:04 Uhr

Die Popikone hat in letzter Zeit einige Kilos abgenommen und zeigt sich auf Instagram in einem weißen Bikini.

Britney Spears zeigt sich auf Social Media selbstbewusst in einem weißen Bikini.

Die 42-jährige Popikone hat in den vergangenen Wochen einige Kilos verloren und präsentierte ihren erschlankten Körper jetzt mit einem neuen Instagram-Post. Im Video, das Britney am Donnerstag (6. Juni) auf ihrem offiziellen Account veröffentlichte, ist die Sängerin in einem knappen Badeoutfit zu sehen. Dazu schrieb sie: „Okay, also ich bin stolz auf meinen weißen Shell-Bikini und darauf, dass ich fünf Zentimeter Bauchumfang verloren habe!“

Britneys Diät-Posting erschien nur wenige Tage, nachdem sie gemeinsam mit ihrem Bruder Bryan und ihrem Ex-Freund Jason Trawick die Casino-Metropole Las Vegas unsicher gemacht hatte. Bei dem Treffen zwischen der ‚Toxic‘-Interpretin und ihrem einstigen Partner, mit dem sie bis zur Auflösung ihrer Verlobung im Jahr 2011 liiert war, handelte es sich Berichten zufolge um ihr erstes Wiedersehen seit der Trennung. Ein Insider berichtete im Gespräch mit ‚TMZ‘, dass die Reunion allerdings rein „freundschaftlicher“ Natur gewesen sei. Trawick fungierte während der Beziehung zeitweise auch als Britneys Co-Vormund, bevor diese Position nach dem Split komplett von ihrem Vater Jamie Spears übernommen wurde. Nach einem langwierigen Rechtsstreit war die Vormundschaft 2021 endgültig aufgehoben worden.