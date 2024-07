Eigentlich sollte Halseys neuer Song "Lucky" eine Hommage an Britney Spears sein, nach der Veröffentlichung zeigte sich diese auf X empört über das Video. Nun löschte sie den Post und bezeichnete ihn als "Fake News".

In ihrem brandneuen Song "Lucky", der am gestrigen 26. Juli samt dazugehörigem Video veröffentlicht wurde, nimmt die US-Sängerin Halsey (29) deutliche Bezüge auf den gleichnamigen Hit ihres großen Idols Britney Spears (42) aus dem Jahr 2000. Unter anderem verwendet sie darin in abgewandelter Form die Zeilen des Refrains, im Video reflektiert sie in emotionalen Bildern ihr Verhältnis zu dem Pop-Star ihrer Kindheit und zieht Parallelen zwischen ihren beiden Karrierewegen.

Die Genehmigung zur Verwendung dieses Text-Samples hatte sich die Sängerin einem Bericht von "Variety" zufolge im Vorfeld eingeholt und einem Statement betont, dass sie die berühmten Textzeilen ohne den Segen ihres Idols niemals verwendet hätte. Nur wenige Stunden nach der Veröffentlichung ihrer "Lucky"-Version am gestrigen Freitag dürfte sich Halsey dann, gemeinsam mit vielen ihrer Fans, über einen schrillen Post Britney Spears auf der Plattform X gewundert haben.

Dort war dem Magazin "People" nach zu lesen: "Aus offensichtlichen Gründen bin ich sehr verärgert über das Halsey-Video. Ich fühle mich belästigt, verletzt und gemobbt. Ich wusste nicht, dass eine Künstlerin wie sie und jemand, zu dem ich aufschaue und den ich bewundere, mich auf so ignorante Weise bloßstellen würde, indem sie mich als oberflächlichen Popstar ohne Herz oder Anteilnahme darstellt." Worauf sich diese Kritik genau beziehen sollte, blieb dabei unklar und wurde auch nicht weiter ausgeführt.

Fake news !!! That was not me on my phone !!! I love Halsey and that’s why I deleted it 🌹 !!!

