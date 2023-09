Stars Britney Spears: Neues Tattoo als Ex-Diss?

Britney Spears - Snake Tattoo - Instagram - September 3rd 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.09.2023, 08:00 Uhr

Britney Spears hat ein Schlangen-Tattoo zur Schau gestellt, das sie sich mitten in ihrer bitteren Scheidung stechen ließ.

Die ‚Piece of Me‘-Sängerin (41) gab zu, dass sie ein „wenig schockiert“ war, als ihr Ehemann Sam Asghari (29) im August nach nur 14 Monaten Ehe die Scheidung einreichte. Jetzt hat sie eine neue Körperverzierung, die sich darauf beziehen könnte. Es ist eine Schlange auf ihrem Rücken.

Britney postete ein Video, in dem sie zusammenzuckte, während sie beim Tätowierer saß, und betitelte den Beitrag einfach mit einem Schlangen-Emoji. Sie sagte während des Videos, in dem sie tanzte, als das Tattoo fertig war: „Mein neues Schlangen-Tattoo, Leute. Ich bin so aufgeregt, ja.“ Das Reptiliendesign befindet sich über einem Feen-Tattoo, das sie bereits auf ihrer unteren Wirbelsäule hatte, und Fans haben das Internet mit Spekulationen überschwemmt, dass sie damit Sam als Schlange brandmarken wolle. Zu Britneys weiteren Tätowierungen gehören Doppelkreuze unter ihren Hüften, ein Lippenabdruck auf ihrer Taille und eine Ranke auf ihrem Fuß.

Sam berief sich in seinem am 16. August eingereichten Scheidungsantrag auf „unüberbrückbare Differenzen“, und die Trennung hat eine Flut von Geschichten über ihre Beziehung ausgelöst. Insider sagten, sobald die Nachricht von der Trennung bekannt wurde, hatten Sam und Britney einen „nuklearen“ Streit darüber, wie sie ihn angeblich betrogen habe, wobei Sam anscheinend sagte, er sei von Britney angegriffen worden, während er schlief. Er entfolgte der Sängerin kürzlich auf Instagram und sie schien darauf zu reagieren, indem sie einen Clip hochlud, in dem sie sich mit Freunden amüsierte, darunter ihr langjähriger Manager Cade Hudson. Kürzlich wurde auch behauptet, Britney habe geglaubt, dass Sam heimlich mit ihrem entfremdeten Vater Jamie zusammenarbeite, indem er ihn mit Informationen fütterte, die dazu beitragen würden, sie an ihre 13-jährige Vormundschaft zu binden, das erst im April 2022 offiziell endete. Das entfremdete Paar heiratete im Juni 2022 in einer aufwendigen Zeremonie in Britneys Haus in Thousand Oaks in Kalifornien.