Was ist vorgefallen? Britney Spears: Verwirrung um angeblichen Streit in einem Hotel Britney Spears hat sich in der Nacht auf Donnerstag in einem Hotel in Hollywood angeblich heftig gestritten. Laut eines US-Berichts soll sie sich aktuell zu Hause und in Sicherheit aufhalten. Sie selbst spricht von Fake News.