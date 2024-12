Stars Britney Spears: Sie trifft Söhne zu Weihnachten erstmals seit zwei Jahren wieder

Britney Spears + Jayden - ONE USE - Instagram - Xmas 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.12.2024, 09:00 Uhr

Britney Spears hat sich nach zwei Jahren erstmals wieder mit ihren beiden Söhnen getroffen.

Die 43-jährige Pop-Ikone erlebte dieses Jahr das „beste Weihnachten“ ihres Lebens, weil sie am Weihnachtstag (25. Dezember) Zeit mit ihren Söhnen Sean (19) und Jayden (18) verbrachte, die sonst auf Hawaii bei ihrem Vater, Britneys Ex-Mann Kevin Federline, leben.

Britney teilte ein Video von sich und Jayden während der Festtage und schrieb dazu: „Das beste Weihnachten meines Lebens! Ich habe meine Jungs seit zwei Jahren nicht gesehen!“ Die ‚Toxic‘-Sängerin erzählte außerdem, dass sie vor Freude Tränen vergossen habe, als sie ihre Söhne wiedersah, und dass sie wie im „Schock“ gewesen sei. Sie fügte hinzu: „Tränen der Freude und buchstäblich jeden Tag im Schock. Total verrückt, so verliebt und gesegnet! Ich bin sprachlos, danke Jesus!“

In dem Clip sagt Jayden „Hallo“ zur Kamera, während er neben seiner Mutter steht. Britney wünschte ihren Fans frohe Weihnachten und sagte über Jayden: „Das ist mein Baby.“ Die ‚Baby One More Time‘-Sängerin gab ihrem Sohn außerdem einen Kuss auf die Wange. Letzten Monat hieß es, Britney habe „nie“ die Hoffnung auf eine Versöhnung mit ihren Söhnen aufgegeben. Ein Insider sagte der ‚Page Six‘-Kolumne der Zeitung ‚New York Post‘: „Es machte sie so glücklich, Zeit allein mit ihren Jungs zu verbringen und einfach abzuhängen. Es war wirklich ein wahr gewordener Traum für sie. Trotz der langen Trennung hat Britney nie aufgehört, ihre Jungs zu lieben, und sie hat nie die Hoffnung auf eine Versöhnung aufgegeben.“