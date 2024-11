Stars Britney Spears: Wiedervereinigung mit ihrem Sohn Jayden

Britney Spears - 2016 Billboard Music Awards - Arrivals - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.11.2024, 15:20 Uhr

Britney Spears‘ jüngster Sohn Jayden soll sich an sie gewandt haben, um ihre entfremdete Beziehung zu reparieren.

Die ‚Toxic‘-Sängerin (42) hat den 18-Jährigen und seinen Bruder Sean Preston (19) mit ihrem Ex-Mann Kevin Federline (46), doch die Jungs wuchsen nach Britneys Skandalen in den 2000er-Jahren bei ihrem Vater auf. Letztes Jahr zogen sie nach Hawaii, nachdem ihre Stiefmutter Victoria Prince (41) einen Job an der Universität von Hawaii bekommen hatte. Kevin bekam 2008 das volle Sorgerecht für die Teenager, ein Jahr nachdem er und Britney sich getrennt hatten, und der Kontakt zur Mutter war seitdem spärlich.

Jetzt hat Jayden anscheinend die Hand ausgestreckt, um den Riss zu kitten. Ein Insider verriet ‚Page Six‘ zu den Gerüchten, dass Mutter und Sohn endlich wieder vereint seien: „Jayden hat Britney eine SMS geschickt, um ihr mitzuteilen, dass er wieder zu Hause ist. Sie hat sich sehr gefreut, von ihm zu hören und ihn zu sehen.“ Kevins Anwalt Mark Vincent Kaplan enthüllte dem Outlet kürzlich, dass der ehemalige DJ wusste, dass Jayden Pläne hatte, seine Mutter zu besuchen. Er fügte hinzu: „Kevin steht all seinen Kindern sehr nahe. Wenn die Jungs sich wohl dabei fühlen, ihre Beziehung zu ihrer Mutter zu verbessern, ist Kevin dafür. Diese beiden Jungen sind erwachsen. Kevin unterstützt sie dabei, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen und zu entscheiden, was sie für das Beste für sich selbst halten.“

Jayden und Britney sollen „viel Zeit miteinander verbracht“ haben, nachdem er zurück nach Kalifornien zog, wo auch die Sängerin lebt. Ein Insider verriet ‚Page Six‘: „Britney ist begeistert, ihr Baby wieder zu haben. Alles bewegt sich in die richtige Richtung.“ Es wird angenommen, dass Britney im August 2023 und erneut am US-Muttertag im Juni mit ihren Jungs in Kontakt getreten ist. Nahestehende sagten ‚Us Weekly‘ aber, dass Jayden trotz ihres angeblichen Wiedersehens nicht in Britneys 7,4-Millionen-Dollar-Villa in Thousand Oaks wohnt: „Er ist offen dafür, die Beziehung zu seiner Mutter zu kitten und zu sehen, wohin die Dinge gehen. Es wird Zeit brauchen und keine unmittelbare Versöhnung sein.“