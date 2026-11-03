Stars Brittany Snow ist ‚dankbar‘ für ihre Scheidung

Tyler Stanaland And Brittany Snow - Microsoft Theater - September 22nd 2019 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.11.2026, 10:00 Uhr

Brittany Snow und Tyler Stanaland sind seit September 2022 getrennt. Ihre Scheidung wurde im August 2023 rechtskräftig.

Brittany Snow blickt inzwischen mit Dankbarkeit auf ihre Scheidung von Tyler Stanaland zurück.

Die Schauspielerin ist überzeugt, dass das Ehe-Aus ihr Leben grundlegend verändert hat und sie zu einem anderen Menschen gemacht hat. Im September 2022 hatte Snow bekannt gegeben, dass sie und der ehemalige Surfer nach knapp drei Jahren Ehe getrennte Wege gehen würden. Die Entscheidung sei ihnen nicht leichtgefallen. Im Januar 2023 reichte der ‚Pitch Perfect‘-Star die Scheidung ein, die im August desselben Jahres rechtskräftig wurde. Kennengelernt hatten sich die beiden 2018 über gemeinsame Freunde.

Im Podcast ‚Armchair Expert with Dax Shepard‘ erklärte die 40-Jährige nun, wie sehr sie persönlich von dieser Erfahrung profitiert habe. „Ich bin so dankbar, dass ich das durchgemacht habe. Denn der Mensch, der ich heute bin, und auch der Partner, mit dem ich jetzt zusammen bin, sind völlig anders“, verriet Snow. „Ich kann kaum glauben, dass ich für meine Scheidung dankbar bin.“

Besonders eindrücklich erinnerte sich die ‚Der Babynator‘-Darstellerin an die Zeit unmittelbar nach der Trennung. Damals sei sie 37 Jahre alt gewesen und habe in einer Airbnb-Unterkunft gesessen, ohne zu wissen, wie es weitergehen sollte. „Ich habe meinen Hund angeschaut und gedacht: Ich weiß nicht, was passieren wird. Jetzt gibt es nur noch dich und mich, Kleiner. Wir werden versuchen, unser Leben wieder aufzubauen“, schilderte sie.

Auch die Unterstützung anderer Frauen habe ihr in dieser schwierigen Phase geholfen. Snow erzählte, wie dankbar sie für Freundinnen gewesen sei, die ähnliche Erfahrungen gemacht hatten. Außerdem habe sie auf Reddit nach Geschichten von Frauen gesucht, die sich ebenfalls Ende 30 trennten und später im Leben neue Menschen kennenlernten. „Letztlich müssen wir selbst etwas aus unserer Situation machen“, betonte sie.

Snow und Stanaland hatten ihre Trennung im September 2022 mit einem gemeinsamen Statement auf Instagram öffentlich gemacht. Zu einem Schwarz-Weiß-Foto, das die beiden eng aneinandergekuschelt in einem Zug zeigte, erklärten sie, die Entscheidung sei von „Liebe und gegenseitigem Respekt“ geprägt. „Wir haben diese Reise als beste Freunde begonnen, und unsere Beziehung wird auch weiterhin eine Priorität bleiben – nicht nur für uns, sondern auch für unseren Hund Charlie“, so das ehemalige Paar.