Stars Selena Gomez und Demi Lovato crashten gemeinsam einen Abschlussball

Selena Gomez and Demi Lovato at Princess Protection Program premiere - Getty - 2009 BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.10.2026, 11:00 Uhr

Selena Gomez und Demi Lovato haben sich an den Abend erinnert, an dem sie direkt von der Premiere ihres Disney-Channel-Films zu einem Abschlussball gingen.

Selena Gomez und Demi Lovato haben einst einen Abschlussball gecrasht, weil sie selbst keinen eigenen hatten.

Die beiden ehemaligen Disney-Stars erinnerten sich an die ungewöhnliche Aktion aus dem Jahr 2009. Damals hatten die Sängerinnen gemeinsam die Premiere ihres Films ‚Prinzessinnen Schutzprogramm‘ besucht. Anschließend entdeckten sie, dass nebenan gerade ein Abschlussball stattfand – und beschlossen kurzerhand, sich unter die Gäste zu mischen. Bei einem gemeinsamen Rückblick für Rare Beautys Videoformat ‚Life in Selfies‘, das im Rahmen der Kampagne ‚Still Making Each Other Blush‘ entstand, wurde Selena und Demi ein Foto vom roten Teppich gezeigt.

Daraufhin erinnerte sich Demi: „Weißt du noch, wie wir danach einen Abschlussball gecrasht haben?“ Selena räumte ein, diese Geschichte völlig vergessen zu haben. Ihre Freundin ergänzte, dass nebenan irgendein Abschlussball stattgefunden habe und sie sich spontan dazu entschlossen hätten, einfach hineinzugehen. Selena erklärte lachend: „Warum auch nicht?“ Demi erinnerte daran, dass beide damals keinen eigenen Abschlussball gehabt hätten.

Selena ergänzte: „Wir wollten auf einen Abschlussball gehen und haben uns deshalb einfach auf den Abschlussball von jemand anderem geschlichen.“ Die ‚Camp Rock‘-Darstellerin wiederum scherzte: „Ich bin mir sicher, dass wir ihnen damit den Tag versüßt haben.“ Ganz ohne eigenen Abschlussball blieb Demi allerdings nicht. Im darauffolgenden Jahr besuchte sie die Veranstaltung gemeinsam mit ihrem Kindheitsfreund Nolan Nardecchia. Damals verkündete sie in den sozialen Medien: „Ein Versprechen aus dem Kindergarten wird endlich wahr … Abschlussball mit Nolan!“

Die Ex-Disney-Stars kennen sich seit mehr als 27 Jahren. Anfang dieses Jahres kamen sie erstmals seit fast einem Jahrzehnt wieder öffentlich zusammen, als Demi Selena bei einem ihrer Konzerte begrüßte. Im Gespräch mit der US-Ausgabe von ‚Elle‘ verriet die ‚Cool for the Summer‘-Interpretin: „Wir sind seit unserem siebten Lebensjahr befreundet. Damals haben wir uns bei ‚Barney‘ kennengelernt.“ Über die Jahre habe ihre Freundschaft unterschiedliche Phasen durchlaufen. „Natürlich sind Freunde manchmal sehr präsent im Leben des anderen, und dann gibt es wieder Zeiten, in denen man nicht ständig miteinander in Kontakt steht“, erklärte Demi. Gleichzeitig betonte sie, Selena „immer geliebt und bewundert“ zu haben.