Stars Kylie Jenner baut seit sechs Jahren an ihrem ‚Traumhaus‘

CFDA Fashion Awards 2024 - Kylie Jenner - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.09.2026, 10:00 Uhr

Kylie Jenner baut seit sechs Jahren an ihrem 'Traumhaus'.

Kylie Jenners „wunderschönes italienisches Traumhaus“ ist auch nach sechs Jahren noch nicht fertig.

Die 29-jährige ‚The Kardashians‘-Darstellerin kaufte 2020 zwei Hektar Land in Hidden Hills, Kalifornien, und zeigte ihren Fans nun in einem YouTube-Video den aktuellen Stand der Bauarbeiten. Im Vlog sagte Kylie: „Ich fahre jetzt zu meiner Baustelle. Ich baue hier schon seit etwa sechs Jahren ein Haus. Das Grundstück habe ich 2020 gekauft. Eigentlich wollte ich nichts darüber posten, aber es ist ohnehin schon überall im Internet […] Es wird Lavendel geben, der bis zu meinem Einzug noch viel mehr wachsen wird, und diese alten Olivenbäume für den Eingang, die ich liebe, sowie dieses wiederverwendete Kopfsteinpflaster für meine Einfahrt.“

Anschließend stellte Kylie ihren Followern ihr „wunderschönes italienisches Traumhaus“ vor und zeigte die wiederverwendeten Holzböden, einen alten Ziegelkamin sowie die Steinböden und Holzeinbauten in ihrer Küche. Die Kosmetik-Unternehmerin präsentierte zudem den Marmor in einem ihrer Gästebäder, Vintage-Fliesen in einer anderen Suite und filmte die Farbtöne, zwischen denen sie sich noch nicht entscheiden kann.

Kylie verriet, dass sie einen Rosengarten im Garten anlegen möchte, weil sie „einfach wie eine Prinzessin“ leben will. Außerdem sind ein Sportplatz, ein Außenbereich mit Brunnen und ein Pizzaofen geplant. Sie zeigte auch einige Olivenbäume, die sie von ihrer Schwester Kendall Jenner geschenkt bekommen hat: „Meine Schwester Kendall hat bei einem ihrer Häuser Bauarbeiten durchgeführt und musste alle diese kleinen Olivenbäume loswerden. Da hat sie gefragt: ‚Will die jemand haben?‘ Und ich habe gesagt: ‚Auf jeden Fall!‘ Sie sind nicht nur wunderschön, sondern erinnern mich jedes Mal, wenn ich sie sehe, an meine Schwester …“ Am Ende des Videos betonte Kylie, wie sehr sie sich auf den Abschluss der Bauarbeiten freut: „Ich bin so aufgeregt. Ich habe das Gefühl, ich arbeite schon so lange daran, und ich kann es kaum erwarten, dass es fertig ist und ich einziehen kann.“