Stars Brooke Hogan: Sie sah den Leichnam ihres verstorbenen Vaters Hulk Hogan

Brooke Hogan - June 2017 - Famous - Glow Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.08.2025, 14:00 Uhr

Die Prominente erzählte, dass sie endlich den Leichnam ihres verstorbenen Vaters gesehen habe.

Brooke Hogan hat endlich den Leichnam ihres verstorbenen Vaters Hulk Hogan gesehen.

Die 37-jährige Prominente betonte, Hulks Leichnam sehe „großartig“ aus. Mehr als einen Monat nachdem die Wrestling-Legende im Alter von 71 Jahren an einem Herzinfarkt verstorben war, konnte seine Tochter ihn nun in Frieden sehen.

Brooke verriet in einem Gespräch mit dem Radiomoderator Bubba the Love Sponge: „Es war wirklich ein schöner Tag. Ich konnte meinen Vater sehen und er sah großartig aus – er sah so aus, als wäre er bereit für ein Pay-per-View (Wrestling-Event). Er sah so aus, als wäre er bereit für einen Fernsehauftritt. Er war groß, stark, seine Haare sahen gut aus, er trug ein Bandana und einen Fu Manchu (Schnurrbart) … er sah großartig aus.“ Brooke erklärte zudem, dass sie ein Gebet in Gegenwart des Leichnams ihres Vaters sprach, bevor sie sich „endgültig von der WWE-Ikone“ verabschiedete. Der Star fügte hinzu: „Es ist super schön gewesen.“

In einem separaten Interview mit TMZ bestätigte Brooke auch, dass sie die Schnittnarben auf Hulks Brust gesehen habe, die eine Autopsie seines Körpers bestätigten. Über ihren kürzlich gestellten Antrag auf eine Autopsie, um verdächtige Todesursachen auszuschließen, enthüllte sie: „Deswegen bin ich hierhergekommen.“