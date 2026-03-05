Stars Brooklyn Beckham ‚enttäuscht‘ über öffentlichen Geburtstagsgrüße seiner Familie

Brooklyn Beckham Dior show June 2024 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.03.2026, 18:00 Uhr

Der älteste Beckham-Sohn soll nicht glücklich darüber sein, dass ihm seine Familie öffentlich zum Geburtstag gratuliert hat.

Brooklyn Beckham soll Berichten zufolge enttäuscht darüber sein, dass seine Eltern ihm öffentlich zum Geburtstag gratuliert haben.

Der Brite feierte am Mittwoch (4. März) seinen 27. Geburtstag. Seine berühmten Eltern David Beckham und Victoria Beckham teilten liebevolle Botschaften auf Instagram – nur wenige Wochen, nachdem er sie in einem öffentlichen Statement scharf kritisiert hatte. Ein Insider verriet gegenüber ‚Entertainment Tonight‘: „Brooklyn und [seine Ehefrau Nicola Peltz] sind enttäuscht, dass sie sich entschieden haben, öffentliche Instagram-Posts zu seinem Geburtstag zu machen. Das sind genau die performativen öffentlichen Aktionen, denen Brooklyn seit Langem ein Ende setzen möchte – bislang ohne Erfolg.“

Neben David und Victoria gratulierten ihm auch seine Brüder Romeo Beckham und Cruz Beckham öffentlich. In seinem Geburtstagsbeitrag veröffentlichte David zwei Kinderfotos von Brooklyn und verwendete dabei den langjährigen Spitznamen für seinen Sohn. Der Ex-Fußballer schrieb dazu: „27 heute. Alles Gute zum Geburtstag, Bust. Wir lieben dich x.“

Wenige Minuten später postete Victoria dasselbe Bild sowie ein weiteres Foto, auf dem sie lachend mit ihrem Sohn zu sehen ist. Das ehemalige Spice Girl schrieb: „Alles Gute zum Geburtstag, Brooklyn, wir lieben dich so sehr.“ Romeo teilte ebenfalls ein Kinderfoto der beiden Brüder – ohne Kommentar –, während Cruz ein Throwback-Bild veröffentlichte und ergänzte: „Ich liebe dich.“

Die öffentlichen Liebesbekundungen folgen auf Brooklyns Ankündigung, den Kontakt zu seiner Familie abzubrechen. In einem sechsseitigen Post warf er seinen Eltern im Januar vor, sich in seine Ehe einzumischen und ihr öffentliches Image über private Beziehungen zu stellen. „Mein ganzes Leben lang haben meine Eltern die Narrative in der Presse über unsere Familie kontrolliert“, behauptete der älteste Beckham-Sohn in seinem wütenden Instagram-Statement.