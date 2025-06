Stars Brooklyn Beckham kocht gerne für seine Frau

Brooklyn Beckham and Nicole Peltz Beckham - Beckham - Netflix Documentary - Premiere - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.06.2025, 09:00 Uhr

Der Star versucht, 'jeden Abend' für seine Frau Nicola Peltz zu kochen.

Brooklyn Beckham Brooklyn Beckham versucht, „jeden Abend“ für seine Frau Nicola Peltz zu kochen.

Der 26-jährige Star ist seit 2022 mit der Schauspielerin Nicola Peltz verheiratet und Brooklyn gibt zu, dass er gerne Verantwortung in der Küche übernimmt.

Der älteste Sohn von David und Victoria Beckham – erzählte ‚People‘: „Ich liebe es, meiner Frau etwas zu kochen, und ich versuche, jeden Abend zu kochen.“ Das verliebte Paar probiert auch gerne einige virale Food-Trends aus. „Ich sage euch, meine Frau schickt mir so viele Sachen auf TikTok. Sie sagt: ‚Kannst du mir bitte diesen kleinen Snack machen?‘ Neulich schickte sie mir diese halbierte Gurke, die mit etwas Frischkäse und allem Drum und Dran ausgekratzt wurde, mit Bagel- und Zitronenpfeffergewürz. Das hat sie mir geschickt und wir haben es gemacht. Das ist so etwas wie unser neuer Late-Night-Snack“, so Brooklyn. Auf die Frage, für welchen lebenden oder toten Prominenten er am liebsten kochen würde, antwortete Brooklyn: „Wahrscheinlich die Beatles. Ich glaube, das wäre wirklich cool. Ja, ich würde wahrscheinlich ein traditionelles Fish-and-Chips-Sandwich machen.“

Brooklyn hat kürzlich über seinen Hochzeitstag gesprochen und verraten, dass seine Angst verschwand, als er Nicola zum Altar schreiten sah.