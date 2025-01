Zu ihrem 30. Geburtstag Brooklyn Beckham: Rührende Liebeserklärung an Ehefrau Nicola Peltz

Brooklyn Beckham und Nicola Peltz sind seit 2022 verheiratet. (ncz/spot)

SpotOn News | 10.01.2025, 15:51 Uhr

Brooklyn Beckham hat seiner Ehefrau Nicola zu ihrem 30. Geburtstag eine rührende Liebeserklärung gemacht. Ob die Schauspielerin den Meilenstein feiern konnte, ist unklar.

Nicola Peltz-Beckham hat am 9. Januar ihren 30. Geburtstag gefeiert. Brooklyn Beckham (25) nahm den Meilenstein zum Anlass, seiner Ehefrau eine öffentliche Liebeserklärung zu widmen. "Vor ein paar Jahren habe ich dich gebeten, mich zu heiraten und es war die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe", so der Sohn von Victoria (50) und David Beckham (49) auf Instagram. "Du bringst mich zum Lachen und bist die wunderbarste und wunderschönste Person, die ich kenne."

Dazu teilte Beckham drei Kussfotos des Paares. Weiter schrieb er: "Ich habe so ein Glück, jeden Tag mit dir zu verbringen und jeden Morgen neben dir aufzuwachen. Ich liebe dein Lächeln, dein Lachen, deine Leidenschaft für deine Arbeit, deine Liebe für Hunde, ich liebe dich einfach so, wie du bist. Du bist in jeder Hinsicht perfekt."

Auch Schwiegervater David Beckham gratuliert

Weitere Glückwünsche für Nicola Peltz-Beckham kamen unter anderem von Schwiegervater David Beckham. Der ehemalige Fußballstar teilte mehrere Fotos in seiner Instagram-Story und schrieb: "Alles Gute zum Geburtstag, wir lieben dich! Auf dich an deinem besonderen Tag!"

Video News

Ob Peltz-Beckham an ihrem Geburtstag zu Feiern zumute war, ist unklar. Das junge Paar lebt in Los Angeles, wo seit Tagen schwere Waldbrände für Unruhe sorgen und zahlreiche Häuser zerstört wurden. Beide teilten in den vergangenen Tagen Fotos der Feuer. Ob sie selbst ihr Haus evakuieren mussten, ist aber nicht bekannt.

Brooklyn Beckham ist der älteste Sohn von David und Victoria Beckham. Im Juli 2020 verlobte er sich mit der US-Schauspielerin Nicola Peltz. Die Hochzeit folgte im April 2022 in Palm Beach, Florida.