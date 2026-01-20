Stars Brooklyn Peltz Beckham rechnet in wütendem Instagram-Statement mit seinen Eltern David und Victoria Beckham ab

Bang Showbiz | 20.01.2026, 09:00 Uhr

Der älteste Beckham-Sohn greift seine berühmten Eltern in den sozialen Medien an und macht ihnen schwere Vorwürfe.

Brooklyn Peltz Beckham hat seine Eltern David Beckham und Victoria Beckham in einem brisanten Statement kritisiert.

Der 26-Jährige ist seit einiger Zeit von seiner Familie entfremdet. Angeblich begann der Streit, nachdem er 2022 seine Frau Nicola Peltz Beckham geheiratet hatte. Nun hat Brooklyn erstmals öffentlich über das familiäre Zerwürfnis gesprochen. Am Montag (19. Januar) teilte er ein ausführliches Statement in seiner Instagram-Story, das sich über sechs Beiträge erstreckte.

In seinem ersten Story-Post stellte der älteste Beckham-Spross klar, dass er sich „nicht mit meiner Familie versöhnen“ wolle. Er schrieb: „Ich habe jahrelang geschwiegen und alles dafür getan, diese Angelegenheiten privat zu halten. Leider sind meine Eltern und ihr Team weiterhin an die Presse gegangen, sodass mir keine andere Wahl blieb, als für mich selbst zu sprechen und die Wahrheit über zumindest einige der gedruckten Lügen zu erzählen.“

Brooklyn betonte, dass nicht seine Frau der Bösewicht sei. „Ich werde nicht kontrolliert, ich stehe zum ersten Mal in meinem Leben für mich selbst ein. Mein ganzes Leben lang haben meine Eltern die Narrative über unsere Familie in der Presse kontrolliert“, offenbarte er. Er sei in ein Leben hineingeboren worden, das gefüllt war mit „inszenierten Social-Media-Posts, Familienevents und unauthentischen Beziehungen“.

Der Hobby-Koch holte anschließend zum Schlag gegen seine berühmten Eltern aus: „In letzter Zeit habe ich mit eigenen Augen gesehen, wie weit sie gehen, um unzählige Lügen in den Medien zu platzieren – meist auf Kosten unschuldiger Menschen –, um ihre eigene Fassade zu wahren. Aber ich glaube, die Wahrheit kommt immer ans Licht.“

Im zweiten Story-Post warf Brooklyn dem ehemaligen Fußballer David und der Spice-Girls-Sängerin Victoria vor, seine Beziehung sabotieren zu wollen. „Meine Eltern haben seit vor meiner Hochzeit unermüdlich versucht, meine Beziehung zu ruinieren, und es hat bis heute nicht aufgehört“, klagte er. „Meine Mutter sagte in letzter Minute ab, Nicolas Kleid anzufertigen, obwohl sie sich so sehr darauf gefreut hatte, ihr Design zu tragen, und zwang sie damit, ein neues Kleid zu finden.“ Außerdem hätten ihn seine Eltern vor der Hochzeit unter Druck gesetzt, die Rechte an seinem Namen abzutreten – „was Auswirkungen auf mich, meine Frau und unsere zukünftigen Kinder gehabt hätte.“

Im letzten Beitrag enthüllte Brooklyn, dass er mit „überwältigender Angst“ aufgewachsen sei. „Zum ersten Mal in meinem Leben, seit ich mich von meiner Familie entfernt habe, ist diese Angst verschwunden“, erzählte er. Jeden Morgen wache er voller Dankbarkeit auf und spüre „Frieden und Erleichterung“. Abschließend betonte der Brite: „Meine Frau und ich wollen kein Leben, das von Image, Presse oder Manipulation geprägt ist. Alles, was wir wollen, ist Frieden, Privatsphäre und Glück für uns und unsere zukünftige Familie.“