Musik Bruce Springsteen: Europa-Shows müssen abgesagt werden

Bruce Springsteen - Bruce Springsteen Performs At Chase Center 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.05.2024, 16:00 Uhr

Bruce Springsteen war gezwungen, einige europäische Shows aus gesundheitlichen Gründen abzusagen.

Der 74-jährige Rockstar ist seit 2023 mit seiner E Street Band in den Stadien unterwegs, hatte aber einige Stimmprobleme und wurde angewiesen, seine Shows um die nächsten 10 Tage zu verschieben. Das bedeutet, dass die Termine, die für Marseille, Prag und Mailand gebucht waren, nicht stattfinden werden.

In einem Beitrag auf seiner offiziellen Instagram-Seite hieß es: „Bruce Springsteen und die E Street Band verschieben Shows in Prag und Mailand auf ärztliche Anweisung. Die Europa-Stadion-Tour wird am 12. Juni in Madrid fortgesetzt. Nach der gestrigen Verschiebung in Marseille aufgrund von Stimmproblemen haben weitere Untersuchungen und Beratungen dazu geführt, dass die Ärzte entschieden haben, dass Bruce in den nächsten zehn Tagen nicht auftreten sollte.“

In der Social-Media-Erklärung hieß es auch, dass „zusätzliche Verschiebungen erforderlich sind“. Man versicherte den Fans jedoch, dass sich der ‚Born To Run‘-Hitmacher „bequem erholt“ und dass er und seine Band sich alle darauf freuen, wieder auf Tour zu gehen, wenn sie dazu in der Lage sind. Weiter hieß es: „Vor diesem Hintergrund sind zusätzliche Verschiebungen für den Flughafen Letnany in Prag (ursprünglich für den 28. Mai geplant) und das San Siro-Stadion in Mailand (ursprünglich für den 1. und 3. Juni geplant) erforderlich. Neue Termine für diese Shows werden in Kürze bekannt gegeben. Diejenigen, die eine Rückerstattung wünschen, können diese an ihrer ursprünglichen Verkaufsstelle erhalten.“