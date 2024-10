Stars Bruce Springsteen: In Sorge um junge Musiker nach Liam Paynes Tod

Bruce Springsteen - Bruce Springsteen Performs At Chase Center 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.10.2024, 12:14 Uhr

Bruce Springsteen ist der Meinung, dass die Musikindustrie einen „enormen Druck“ auf junge Menschen ausübt.

Der 75-jährige Rocker hat über den Tod von One Direction-Star Liam Payne nachgedacht – der am Mittwoch (16. Oktober) im Alter von nur 31 Jahren nach einem Sturz von seinem Hotelbalkon starb – und merkte an, dass es „keine ungewöhnliche Sache“ sei, da viele Stars Schwierigkeiten haben, mit dem Leben im Rampenlicht fertig zu werden und sich in Drogen und Alkohol „verlieren“.

Über Liam sagte Bruce, der bereits zuvor offen über seine Kämpfe mit Depressionen gesprochen hat, der Zeitung ‚Sunday Telegraph‘: „Das ist nichts Ungewöhnliches in meinem Geschäft. Das ist eine normale Sache. Es ist ein Geschäft, das einen enormen Druck auf junge Menschen ausübt. Junge Menschen haben noch nicht die innere Leichtigkeit oder das innere Selbst, um sich vor vielen Dingen schützen zu können, die mit Erfolg und Ruhm einhergehen. Also verlieren sie sich in vielen der schwierigen und oft schmerzauslösenden Dinge – ob es Drogen oder Alkohol sind – um etwas von diesem Druck zu nehmen. Ich verstehe das sehr gut. Ich meine, ich habe selbst mit verschiedenen Dingen gerungen.“

Obwohl der ‚Born in the USA‘-Hitmacher anmerkte, dass seine E Street Band im Laufe der Jahre „ihre eigenen Probleme“ hatte, setzte er immer eine Grenze, wenn es um ihr Verhalten auf Tour ging. Er sagte: „Die Band hat mit ihren eigenen Problemen gerungen. Und Danny Federici hat das auf jeden Fall getan. Drogen waren in der E Street Band keine Seltenheit, weißt du. Es gab jedoch eine Grenze: Ich hielt mich aus deinen Angelegenheiten heraus, aber wenn ich auf der Bühne stand und sah, dass du nicht ganz du selbst warst, gab es ein Problem.“