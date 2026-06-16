Stars Bruce Willis’ Ehefrau enthüllt das größte Missverständnis über seine frontotemporale Demenz

Bruce Willis and Emma Heming Willis - AVALON - Los Angeles - July - 2018 - Comedy Central Roast BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.06.2026, 11:00 Uhr

Emma Heming Willis spricht offen über die Diagnose des Hollywood-Stars, mit dem sie seit 17 Jahren verheiratet ist.

Emma Heming Willis sagt, dass Bruce Willis’ frontotemporale Demenz (FTD) sein Gedächtnis nicht beeinträchtigt.

Die Familie des ‚Stirb langsam‘-Stars gab seine FTD-Diagnose vor drei Jahren bekannt. Nun erklärte seine Ehefrau, mit der er seit 17 Jahren verheiratet ist, dass es ein großes Missverständnis über die Krankheit gebe, die „drei verschiedene Varianten“ habe. Im Podcast ‚Bossticks‘ offenbarte sie: „Die, die Bruce hat, betrifft die Sprache. Aber es gibt eine andere Variante, die das Verhalten beeinflusst, und eine weitere, die die Bewegung betreffen kann.“

Der 71-jährige Schauspieler hat mit seiner 47-jährigen Ehefrau die Töchter Mabel (14) und Evelyn (12). Aus seiner Ehe mit Schauspielerin Demi Moore stammen die Kinder Rumer (37), Scout (34) und Tallulah (32). Emma erklärte weiter: „Das ist ein anderer Teil des Gehirns. Wenn die Leute also sagen: ‚Erinnert er sich noch daran, wer du bist?‘, dann ist die Antwort: Ja, denn er hat kein Alzheimer, er hat FTD.“ Das Model fügte hinzu: „Ich denke, das ist ein sehr häufiges Missverständnis, dass wir bei Demenz automatisch an Gedächtnisverlust denken.“ Obwohl Alzheimer die häufigste Form von Demenz ist, betonte Emma, dass FTD die häufigste Demenzerkrankung bei Menschen unter 60 sei.

Die brünette Schönheit sprach auch darüber, dass sich die Pflege ihres Mannes wie ein schwer greifbarer Verlust anfühle. Man betrauere „jemanden, der noch lebt“ und körperlich da sei, „aber vielleicht nicht mental oder emotional“. Emma fügte hinzu, dass alle Formen von Demenz „nehmen und nehmen und nehmen, manchmal sehr langsam“. Die zweifache Mutter ergänzte: „Man befindet sich ständig in Trauer. Ich habe einfach gelernt, damit umzugehen.“ Möglicherweise habe sie sich inzwischen mehr an die Situation gewöhnt. „Aber ja, man sitzt damit und bewegt sich irgendwie daneben weiter“, sagte sie.