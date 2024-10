Stars Bruce Willis: Seine Tochter ist dankbar

Bruce and Tallulah Willis selfie - ONE USE Instagram - October 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.10.2024, 12:17 Uhr

Tallulah Willis will sich von den Gesundheitsproblemen ihres Vaters nicht unterkriegen lassen.

Tallulah Willis will trotz der Gesundheitsprobleme ihres Vaters Bruce Willis positiv in die Zukunft blicken.

Der legendäre Schauspieler ist seit einiger Zeit an frontotemporaler Demenz erkrankt, einer selteneren Demenz-Form, die meist jüngere Patienten betrifft. Seine 30-jährige Tochter gibt zu, dass der Gesundheitszustand ihres Vaters nicht immer leicht zu verkraften ist, dennoch will Tallulah ihre Emotionen lieber zulassen als sie zu unterdrücken. Neben einige Fotos mit Bruce schrieb sie zuletzt auf Social Media: „Hey, ich liebe diesen Typen so sehr und Gefühle zu fühlen ist eine harte Sache, aber ich bin so dankbar, dass ich sie fließen lassen kann, statt mich davon abzukapseln!“

Während eines kürzlichen Auftritts in der US-amerikanischen TV-Show ‚TODAY‘ sprach Tallulah außerdem über ihre eigene Autismusdiagnose, die sie erst im Erwachsenenalter erhielt. „Bei mir wurden so viele Jahre lang falsche Dinge diagnostiziert“, erzählte sie. „Erst mit 29 bekam ich meine Diagnose, das ist sehr üblich, insbesondere bei erwachsenen Frauen.“ Dass sie nun endlich mehr über sich selbst weiß, sei für Tallulah eine große Erleichterung gewesen. „Ich dachte lange, ich sei sehr kaputt“, verriet sie weiter.