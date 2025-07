Stars Tallulah Willis spricht offen über Haarausfall während ihrer Magersucht

Tallulah Willis thinning hair Instagram ONE USE BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.07.2025, 11:00 Uhr

Die Schauspielerin zeigt Bilder, wie dünn ihr Haar wurde, als sie magersüchtig war.

Tallulah Willis gibt einen offenen Einblick in die Folgen ihrer Essstörung.

Die Tochter von Bruce Willis und Demi Moore hat bereits in der Vergangenheit über ihre Magersucht in ihren Zwanzigern gesprochen. Nun gab die 30-Jährige zu, dass sie ihren Haarausfall früher als eine Art „Ehrenabzeichen“ gesehen habe – doch im Zuge ihrer Genesung schätzt sie heute das Gefühl, sich die Haare zum Dutt zusammenzubinden.

In einem Instagram-Post mit mehreren Fotos schrieb sie: „Ich möchte über die Zeit sprechen, in der ich durch meine schwere Anorexie Haarausfall hatte. Die ersten Bilder stammen aus dem Sommer 2022 in Austin, Texas, während meiner Zeit in der Driftwood-Klinik. Lange Zeit meines Lebens habe ich die kahlen Stellen, die durch das spärliche Haar durchschimmerten, als Ehrenabzeichen gesehen: ‚Ich war krank genug, dass du hinschauen musstest.'“

Während ihrer Zeit in der Klinik habe sie zeitweise einen Rollstuhl gebraucht, weil ihre Beinmuskulatur so stark abgebaut war. „Ich arbeite immer noch daran, die Muskeln wieder aufzubauen, die über viele Jahre hinweg zerstört wurden“, fügte Tallulah hinzu. „Mein Haar war so brüchig und dünn, dass ich tausend Klammern brauchte, um es irgendwie zusammenzuhalten. Und selbst die hielten nicht, weil es nichts gab, woran sie greifen konnten.“

Die Schauspielerin gab zu, dass sie beim Betrachten aktueller Fotos von sich selbst lächeln müsse, weil es ihr inzwischen so viel besser gehe. „Ich hatte nicht erwartet, wie tröstlich sich ein großer Dutt anfühlen kann. Oder wie sexy es sich anfühlt, wenn dein Haar beim Gehen leicht mitschwingt“, schrieb sie.

Früher habe sie ihre Gesundheit nicht wertgeschätzt. „Ich habe meine Erkrankung öffentlich gemacht, also fühlt es sich nur richtig an, auch meine Genesung öffentlich zu machen“, fügte der Star hinzu. „Ich möchte heilen, umarmen und jeden unruhigen Geist trösten, der da draußen noch leidet.“