Musik BTS: Album ‚ARIRANG‘ soll Generationen überdauern

BTS ARIRANG - BIGHIT MUSIC BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.01.2026, 18:02 Uhr

BTS haben große Erwartungen an ihr Comeback-Album ‚‚ARIRANG‘ und hoffen, dass es zeitlos wird.

Nach mehr als drei Jahren Pause meldet sich die K-Pop-Gruppe mit ihrem ersten vollständigen Werk seit dem Militärdienst aller Mitglieder zurück.

Über eine interaktive Aktion auf ihrer Website teilten die sieben Musiker persönliche Sprachnachrichten mit ihren Fans. Jungkook erklärte: „Wir haben während der Arbeit am Album viel darüber gesprochen, wie sehr wir euch vermisst haben und wie sehr wir euch schätzen.“ J-Hope ergänzte: „Wir haben uns gefragt, welche Musik und welche Geschichten am meisten BTS entsprechen.“ RM formulierte den Anspruch besonders klar: „Wir hoffen, dass ‚ARIRANG‘ ein Album wird, das Zeit und Generationen überdauert und euch sehr lange begleitet.“ SUGA betonte den kollektiven Prozess: „Nach vielen Gesprächen haben wir ein Album mit 14 Songs gemacht, das die Geschichten aller sieben von uns einfängt.“

Der Titel bezieht sich auf das traditionelle koreanische Volkslied ‚Arirang‘, das für Abschied, Wiedersehen und gemeinsame Sehnsucht steht. Jin fragte in seiner Botschaft direkt die Fans: „Was ist euer Arirang?“ V erklärte: „Es ist unser erstes komplettes Gruppenalbum seit drei Jahren und neun Monaten. Wir haben viel über unsere Wurzeln und unsere Identität nachgedacht.“

Begleitet wird das Album von einer riesigen Welttournee 2026–2027 mit 79 Konzerten in 34 Regionen. Es ist ihre erste Tour seit ‚Love Yourself‘. Digitale Billboard-Kampagnen in Städten wie London, Paris, New York und Tokio demonstrieren schon jetzt den globalen Anspruch des neuen Kapitels.