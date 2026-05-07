Musik 50.000 Mitglieder von BTS ARMY strömten zu historischem Besuch des Präsidentenpalasts in Mexiko

BTS and President Claudia Sheinbaum - BIGHIT MUSIC BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.05.2026, 19:00 Uhr

BTS trafen Präsidentin Claudia Sheinbaum und wurden vom Balkon des Präsidentenpalasts von Zehntausenden kreischenden Fans begrüßt.

Mehr als 50.000 Fans versammelten sich auf dem Zócalo-Platz in Mexiko-Stadt, als BTS nach einem Treffen mit Präsidentin Claudia Sheinbaum auf dem Balkon des Präsidentenpalasts erschienen.

Fans hatten sich bereits seit dem frühen Mittwochmorgen (6. Mai) versammelt, sangen die größten Hits der Gruppe mit und riefen die Namen der Mitglieder lange bevor die Band nach draußen trat. Als BTS schließlich erschienen, explodierte der Platz förmlich vor Begeisterung und verwandelte das historische Zentrum in eine der größten Fanszenen, die die Stadt in jüngster Zeit erlebt hat.

Bevor sie die Öffentlichkeit begrüßten, verbrachte die Gruppe rund 40 Minuten in Gesprächen mit Präsidentin Sheinbaum, nachdem sie eine offizielle Einladung ihres Büros angenommen hatte. Während ihrer täglichen „Mañanera“-Pressekonferenz hatte sie den Besuch bestätigt und die Musik der Band gelobt. Sie sagte, sie vermittle „Botschaften von Freundschaft, Frieden und Liebe“.

RM wandte sich auf Spanisch an die Menge und sagte den Fans: „Vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns sehr auf den Beginn unserer Konzerte. Wir sind zutiefst dankbar. Vielen Dank.“ Präsidentin Sheinbaum verriet später, dass sie die Gruppe bereits gebeten habe, nächstes Jahr wiederzukommen.

Die enorme Menschenmenge unterstrich den gewaltigen Einfluss der Gruppe im Land, wo sie weiterhin zu den meistgestreamten Acts gehören. Die Handelskammer von Mexiko-Stadt erwartet, dass ihre Konzerte 115,3 Millionen Dollar für die lokale Wirtschaft einbringen werden. Wie ‚El Universal‘ berichtet, führt Mexiko-Stadt weltweit bei BTS-Streams auf Spotify mit mehr als 606 Millionen Streams. Die Ticketnachfrage für ihre ‚ARIRANG WORLD TOUR‘-Termine am 7., 9. und 10. Mai war beispiellos. Über eine Million Fans versuchten, etwa 150.000 Tickets zu bekommen. Alle drei Abende im Estadio GNP Seguros waren innerhalb von 37 Minuten ausverkauft – einer der schnellsten Ausverkäufe, die Mexiko in den vergangenen Jahren erlebt hat.