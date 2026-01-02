Musik BTS bestätigen Album-Release am 20. März – Comeback nach Militärdienst

BTS - Avalon - White House - May 2022 BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.01.2026, 11:00 Uhr

BTS werden ihr neues Album am 20. März veröffentlichen.

Es ist das erste Studioalbum der Gruppe seit ‚Proof‘ von Juni 2022 und markiert das große Comeback, nachdem die einzelnen Mitglieder ihren verpflichtenden Militärdienst geleistet haben. Die Veröffentlichung wurde zunächst durch handschriftliche Botschaften an Mitglieder des offiziellen Fanclubs BTS ARMY bestätigt und anschließend auch von südkoreanischen Medien unabhängig gemeldet.

In den geteilten Nachrichten schrieb Jin: „Ich habe euch 2023 und 2024 als Solo-Künstler begrüßt, aber ich kann euch endlich wieder als Teil eines Teams begrüßen.“ J-Hope nannte 2026 „das Jahr, in dem wir alle zusammen mit euch sein werden“, während RM betonte, er habe „verzweifelter als jeder andere“ auf diesen Moment gewartet. Jungkook schrieb: „Bitte passt dieses Jahr auch gut auf uns auf.“

RM hatte bereits im November auf X angeteasert, die neue Musik werde „wirklich großartig“. Er schrieb: „Vor allem kommt die Musik gerade richtig gut raus!“ Und er ergänzte: „Ich freue mich drauf. 2026 Bulletproof Army Fighting.“

Im Oktober sagten RM, V und J-Hope bei einer Veranstaltung in Seoul, die Vorbereitungen liefen weiter. RM erklärte: „Wir müssen weiter am Album arbeiten … Bitte freut euch auf Ende März.“ J-Hope witzelte: „Es ist lange her – sollen wir wieder mit dem Tanztraining anfangen?“ RM antwortete: „Lass uns morgen anfangen.“

In einem Livestream im Juli hatte die Gruppe außerdem angekündigt: „Wir werden im Frühjahr nächstes Jahr ein neues BTS-Album veröffentlichen … und eine Welttournee planen.“ Die Band betonte, es werde ein echtes Gruppenalbum, das die Gedanken aller sieben Mitglieder widerspiegele.