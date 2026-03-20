Musik BTS feiern triumphales Comeback mit neuem Album ‚ARIRANG‘

BTS - BIGHIT MUSIC BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.03.2026, 18:00 Uhr

BTS sind offiziell mit ‚ARIRANG‘ zurück – ihrem lang erwarteten fünften Studioalbum und der ersten Gruppenveröffentlichung seit fast vier Jahren.

Das Album erscheint drei Jahre und neun Monate nach ihrem letzten vollständigen Projekt und zeigt die Weiterentwicklung der Gruppe, während es sie gleichzeitig mit ihren Wurzeln verbindet. Die Mitglieder verfolgten bei ‚ARIRANG‘ ein klares Ziel: zu reflektieren, wer sie heute sind, und gleichzeitig den Weg zu würdigen, der sie hierher geführt hat.

Diese Reflexion führte sie zurück zu „Arirang“, dem traditionellen koreanischen Volkslied, das tief im kulturellen Gedächtnis des Landes verankert ist. Bekannt für Themen wie Sehnsucht, Distanz und Widerstandskraft, hat „Arirang“ Generationen und Grenzen überschritten und wurde bereits 1896 in den USA aufgenommen. BTS greifen diese Emotionen auf und übersetzen sie in eine moderne, universelle Erzählung, die sich durch das gesamte Album zieht.

Das Album beginnt energiegeladen: ‚Body to Body‘ ist für die Bühne gemacht, während ‚Hooligan‘ den Weg reflektiert, den die Gruppe für eine neue Künstlergeneration geebnet hat. ‚Aliens‘ greift die einzigartige Perspektive der Band auf, ‚FYA‘ markiert ihr kraftvolles Comeback, und ‚2.0‘ steht für den Neuanfang dieser Ära. Zur Mitte hin verändert das Interlude ‚No. 29‘ die Stimmung und basiert auf dem Klang der Divine Bell of King Seongdeok. Danach wird das Album introspektiver: ‚SWIM‘ strahlt stille Entschlossenheit aus, ‚Merry Go Round‘ reflektiert die Zyklen des Lebens, und ‚NORMAL‘ verbindet persönliche Verletzlichkeit mit größerer emotionaler Tiefe. Es folgt die rohe Energie von ‚Like Animals‘ und die nächtliche Atmosphäre von ‚One More Night‘, bevor das Album mit ‚Please‘ und ‚Into the Sun‘ einen warmen Abschluss findet.

Die kreative Beteiligung der Mitglieder ist zentral: RM ist an allen Songs außer dem Interlude beteiligt, während SUGA und j-hope an mehreren Tracks mitgewirkt haben, darunter ‚Body to Body‘, ‚Merry Go Round‘ und ‚NORMAL‘. Jimin ist auf ‚they don’t know ’bout us‘ und ‚Into the Sun‘ zu hören, V auf ‚2.0‘ und ‚Into the Sun‘, und Jung Kook auf vier Songs, darunter ‚Hooligan‘.

Unterstützt wird die Gruppe von internationalen Produzenten wie Diplo, Ryan Tedder, Mike WiLL Made-It, Flume, Kevin Parker, El Guincho und JPEGMAFIA. Die Lead-Single ‚SWIM‘ verkörpert die zentrale Botschaft des Albums: mit Akzeptanz und Entschlossenheit durch die Wellen des Lebens zu gehen. Das Musikvideo, gedreht in Lissabon und mit der US-Schauspielerin Lili Reinhart, zeigt eine Frau, die auf einem symbolischen Schiff mit Selbstzweifeln kämpft, während die Mitglieder sie unterstützen. Zur Feier der Veröffentlichung veranstalten BTS ‚BTS THE COMEBACK LIVE ARIRANG‘, das am 21. März weltweit auf Netflix gestreamt wird.