Stars RM sagt, BTS seien nach dem Militärdienst ‚in schlechtem Zustand‘ gewesen

BTS - April 2022 - 64th Annual Grammy Awards at the MGM Grand Garden Arena - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.06.2026, 21:00 Uhr

RM hat verraten, dass die Mitglieder von BTS nach Abschluss ihres Militärdienstes emotional erschöpft waren, und sprach über den tränenreichen Moment, in dem ihnen bewusst wurde, wie schwer die Trennung gewesen war.

RM erklärte, dass alle sieben Mitglieder von BTS nach ihrem verpflichtenden Militärdienst „in einem schlechten mentalen Zustand“ gewesen seien.

Die Gruppe – bestehend aus RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V und Jung Kook – kündigte ihre Pause erstmals im Juni 2022 an, damit jedes Mitglied den in Südkorea vorgeschriebenen 18-monatigen Militärdienst absolvieren konnte. Bis Juni 2025 hatten alle ihren Dienst beendet. Als Jin ein Jahr zuvor entlassen wurde, sprachen die Mitglieder privat darüber, wie schwierig die Trennung gewesen war. Auf Weverse erinnerte sich RM: „Als Jin-hyung aus dem Militär entlassen wurde … waren alle in einem schlechten mentalen Zustand.“ Er sagte, die Mitglieder hätten schließlich beim gemeinsamen Abendessen geweint und erkannt, dass sie „härter daran arbeiten müssten, dieses Team zusammenzuhalten“.

BTS vereinigten sich am 1. Juli 2025 öffentlich während eines Weverse-Livestreams wieder und bestätigten, dass sie bereits an einem neuen Album für Anfang 2026 arbeiteten. ‚ARIRANG‘ erschien im März, und die Gruppe befindet sich derzeit auf einer großen Welttournee zur Unterstützung des Albums – eine Tour, die laut Prognosen mehr als eine Milliarde Dollar durch Ticketverkäufe, Merchandise, Lizenzen, Alben und Streaming einbringen wird. Vor Kurzem erweiterten sie den Tourplan um ein weltweites Kino-Live-Event und kündigten an, dass ‚BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN BUSAN: LIVE VIEWING‘ am 13. Juni weltweit in Kinos gezeigt wird. Die Übertragung markiert ihre erste Rückkehr ins Busan Asiad Main Stadium seit ihrem letzten vollständigen Gruppenauftritt im Jahr 2022.

Als die Tour im Mai nach Mexiko kam, versammelten sich mehr als 50.000 Fans auf dem Zócalo-Platz in Mexiko-Stadt, als BTS nach einem Treffen mit Präsidentin Claudia Sheinbaum auf dem Balkon des Präsidentenpalastes erschienen. Fans hatten sich bereits seit dem frühen Morgen versammelt, sangen die größten Hits der Gruppe mit und riefen die Namen der Mitglieder, lange bevor die Band erschien. Als BTS schließlich auf den Balkon traten, brach auf dem Platz Jubel aus und das historische Zentrum wurde zu einer der größten Fanversammlungen, die die Stadt seit Jahren erlebt hatte.

Vor ihrem Auftritt in der Öffentlichkeit verbrachte die Gruppe etwa 40 Minuten im Gespräch mit Präsidentin Sheinbaum, nachdem sie einer offiziellen Einladung ihres Büros gefolgt war. Sie hatte den Besuch zuvor während ihrer täglichen Pressekonferenz bestätigt und die Musik der Band gelobt. Diese vermittle „Botschaften von Freundschaft, Frieden und Liebe“.