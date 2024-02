Musik BTS: J-Hope veröffentlicht neue Musik

J-Hope - Paris Fashion Week - Menswear - January 20th 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.02.2024, 10:00 Uhr

BTS-Star J-Hope hat sein neues Album ‚Hope on the Street Vol. 1‘ angekündigt.

Die Kollektion wird sechs Tracks enthalten und von einer sechsteiligen Doku-Serie begleitet, die „J-Hopes Tanzreise nachzeichnet“ und ihn auf Straßentänzer in Osaka, Paris, New York, Seoul und Gwangju treffen lässt.

In einer Pressemitteilung von BigHit Music hieß es, dass Tanz „der Kern der künstlerischen Wurzeln und der Identität von J-Hope“ sei. Die erste Folge wird am 27. März auf Prime Video erscheinen. Neue Folgen werden jeden Donnerstag und Freitag verfügbar sein und das Album folgt am 29. März. Der 30-jährige K-Pop-Star, der derzeit seinen obligatorischen Militärdienst ableistet, veröffentlichte 2022 sein Debüt-Soloalbum ‚Jack in the Box‘, das im vergangenen Jahr eine erweiterte ‚HOPE‘-Edition erhielt.

Die südkoreanische Boyband, zu der auch RM (29), Suga (30), Jin (31), V (28), Jimin (28) und der 26-jährige Jungkook gehören, will sich 2025 wieder vereinen. BTS verrieten bei ihrem jährlichen FESTA-Dinner im Jahr 2022, dass sie sich auf Soloprojekte und den Militärdienst konzentrieren würden. Über ein Gespräch, das er mit seinem Bandkollegen Suga während eines Livestreams auf Weverse führte, sagte RM im Jahr 2023: „Er sagte mir, dass es viele von der ARMY [die BTS-Fangemeinde] auf der ganzen Welt gibt, die wollen, dass wir sieben uns wieder zusammentun und wieder auftreten.“ Er fuhr fort: „Aber während ich an meinem Soloprojekt arbeite, denke ich immer so: ‚Das ist wie ein Urlaub.‘ Was ich damit meine, ist, dass es eine Art Urlaub ist, den wir, BTS und ARMY, brauchen, um als Ganzes erfolgreich zurückzukommen. Daher glaube ich, dass alle unsere Solo-Aktivitäten wichtige Reisen für unser nächstes Kapitel sind, und es sind auch Reisen, die wir unternehmen müssen, um sicher nach Hause zurückzukehren.“ RM beharrt darauf: „Wir werden uns wieder zusammentun. Und das wird 2025 sein.“