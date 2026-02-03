Musik BTS kündigen Netflix-Livestream-Konzert und Album-Dokumentation an

BTS - American Music Awards 2021 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.02.2026, 17:59 Uhr

BTS haben ihr großes Comeback offiziell eingeläutet und gleich mehrere globale Projekte angekündigt.

Die K-Pop-Superstars gaben bekannt, dass ihr Live-Konzert ‚BTS THE COMEBACK LIVE ARIRANG‘ am 21. März exklusiv auf Netflix gestreamt wird. Der Auftritt findet am historischen Gwanghwamun-Platz in Seoul statt und markiert das erste weltweite Konzert der Gruppe seit der Rückkehr aller Mitglieder aus dem Militärdienst.

Das Event fällt zeitlich mit der Veröffentlichung ihres neuen Studioalbums ‚ARIRANG‘ zusammen, das bereits einen Tag zuvor, am 20. März, erscheint. Beide Projekte sind Teil einer erweiterten Partnerschaft zwischen Netflix und HYBE, mit der BTS-Inhalte einem weltweiten Publikum zugänglich gemacht werden sollen.

Im Anschluss an das Konzert veröffentlicht Netflix am 27. März die Dokumentation ‚BTS: The Return‘. Der Film begleitet die Band hinter den Kulissen bei der Entstehung des Albums und beleuchtet die kreative Wiedervereinigung der sieben Mitglieder nach mehr als drei Jahren Pause.

Zur Promotion des Albums hinterlegten alle Mitglieder persönliche Sprachnachrichten auf der offiziellen BTS-Website. Jungkook erklärte darin: „Wir haben während der Fertigstellung des Albums viel miteinander geteilt – wie sehr wir euch vermisst haben, wie viel ihr uns bedeutet und wie sehr wir uns auf die Zukunft freuen.“ J-Hope ergänzte: „Während der Arbeit an diesem Album haben wir uns gefragt, welche Musik und welche Geschichten sich am meisten nach BTS anfühlen.“ RM sagte: „Wir hoffen, dass ‚ARIRANG‘ ein Album wird, das Zeit und Generationen überdauert und euch lange begleitet.“ SUGA betonte: „Nach vielen Gesprächen haben wir ein 14-Track-Album geschaffen, das die Geschichten von uns sieben erzählt.“ Jin richtete sich direkt an die Fans: „Danke, dass ihr immer an unserer Seite seid. Was ist euer ‚ARIRANG‘?“ und V fügte hinzu: „Dies ist unser erstes vollständiges Gruppenalbum seit drei Jahren und neun Monaten. Wir haben intensiv über unsere Wurzeln und unsere Identität nachgedacht.“

Begleitet wird das Comeback von einer Welt-Tournee 2026–2027, die 82 Konzerte in 34 Regionen weltweit umfasst und die erste Tour seit der ‚Love Yourself World Tour‘ 2018–2019 ist.