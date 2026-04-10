Musik BTS rühren Fans mit emotionalem Moment zu Tränen

BTS Seoul comeback concert 2026 - BIGHIT MUSIC/Netflix BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.04.2026, 18:00 Uhr

BTS haben ihre ‚ARIRANG‘-Welttour mit einem Auftakt gestartet, der sowohl die Mitglieder als auch tausende Zuschauer emotional überwältigte.

Einer der Höhepunkte des Abends war, als die Gruppe überraschend ‚I Need U‘ in die Setlist einbaute – den Hit von 2015, der ihnen erstmals internationale Aufmerksamkeit brachte. Als die ersten Töne erklangen, explodierte das Goyang Stadion nahe Seoul, und die Fans reagierten mit einem der lautesten Jubelrufe des gesamten Konzerts, das am Donnerstag (9. April) stattfand.

Die emotionale Intensität steigerte sich im Verlauf der Show weiter. Nach und nach wandten sich die Mitglieder an das Publikum und teilten bewegende Botschaften darüber, was es bedeutet, wieder gemeinsam auf der Bühne zu stehen. Jimin sagte: „Die letzten Jahre waren sehr schmerzhaft, euch nicht sehen zu können.“ RM betonte die Bedeutung der vollständigen Gruppe: „Mehr als alles andere ist es wichtig, dass wir alle sieben zusammen sind.“ Jin schrieb später auf Weverse, dass sich das gemeinsame Auftreten wieder „wie Zuhause“ angefühlt habe. Er fügte hinzu: „Ich hoffe, wir sehen euch alle beim nächsten Mal zusammen! Dann lasst uns am Samstag treffen und gemeinsam springen! Kommt gut nach Hause und gute Nacht!“

Das Konzert konzentrierte sich stark auf das ‚ARIRANG‘-Album, enthielt aber auch Fan-Favoriten wie ‚Fake Love‘ und den globalen Hit ‚Dynamite‘, die für große Mitsing-Momente sorgten. Die Tour geht mit zwei weiteren Shows im Goyang Stadium weiter, bevor BTS nach Tokio reisen. Von dort aus führt sie die ‚ARIRANG‘-Tour bis März nächsten Jahres durch Nordamerika, Lateinamerika, Europa, Australien und den Rest Asiens.