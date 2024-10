Musik BTS-Star Jin: Sein Soloalbum erscheint im November

Jin - 'Emergency Declaration' VIP Screening 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.10.2024, 12:00 Uhr

BTS-Star Jin wird im November sein erstes Soloalbum veröffentlichen.

Nach der Veröffentlichung der Vollversion seines ‚Super Tuna‘-Hits in der letzten Woche hat das Plattenlabel des Sängers auf einen Bericht reagiert, in dem behauptet wurde, dass sein neues Album im kommenden Monat erscheint.

BIGHIT MUSIC verkündete in einem Statement: „Jin bereitet aktuell ein neues Album vor, das im November erscheinen soll. Die genauen Informationen werden bekannt gegeben, sobald sie bestätigt sind.“ Der 31-jährige Künstler ist das letzte Mitglied der K-Pop-Boyband, zu der auch die Stars RM (30), Suga (31), Jung Kook (27), J-Hope (30), V (28) und Jimin (29) gehören, das ein Soloalbum herausbringen wird. In einem Interview gegenüber ‚Weverse Magazine‘ verriet Jin: „[Die BTS-Mitglieder] haben alle ihre eigenen Alben fertiggestellt, bevor sie sich verpflichtet haben. Das hat mich zu dem Schluss gebracht, dass ich mit der Veröffentlichung meines Albums nicht zu lange warten sollte, nachdem seins erschienen ist, also arbeite ich daran, es schnell fertigzustellen.“ Jins Solo-Debütsingle ‚The Astronaut‘ von 2022 wurde von Coldplay mitgeschrieben und veröffentlicht, nachdem sich das Septett mit Chris Martin und Co. für ‚My Universe‘ aus dem Jahr 2021 zusammengetan hatte.