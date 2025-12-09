Musik BTS-Star Jung Kook entwickelt sich ’ständig weiter‘

Jung Kook Rolling Stone UK February/March 2026 Photography by Tayo Kuku Jr BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.12.2025, 19:30 Uhr

Jung Kook möchte sich musikalisch nicht wiederholen.

Der K-Pop-Star startete 2023 seine Solokarriere mit dem Hit ‚Seven‘ feat. Latto, der weltweit mehrere Rekorde brach – darunter als schnellster Song, der 1 Milliarde Streams auf Spotify erreichte. Auch ‚3D‘ feat. Jack Harlow wurde ein Top-5-Hit. Sein Soloalbum ‚Golden‘ erschien im November 2023 und erreichte Top-Platzierungen in 25 Ländern.

In der Februar/März-Ausgabe 2026 von ‚Rolling Stone UK‘ sagte er jetzt: „Dies ist eine Zeit, in der ich beurteilen kann, ob ich noch einen weiteren Sprung nach vorn machen kann … Ich probiere neue Dinge aus und entwickle mich weiter, damit ich unterschiedliche Seiten von mir zeigen kann.“ Sein langfristiges Ziel sei es, „ein Künstler ohne Grenzen“ zu sein: „Ich möchte nicht vom Strom mitgerissen werden, sondern den Strom erschaffen … Ich möchte ein Künstler sein, der nicht eingeengt ist.“

Er blickte zudem darauf zurück, wie seine Solokarriere sich zunächst wie eine Last anfühlte, bevor ‚Seven‘ alles veränderte. Er erklärte: „Alles fühlte sich wie eine Belastung an … ‘Seven’ hat mich wieder motiviert. Ich liebte den Song, aber ich war überrascht, wie gut er aufgenommen wurde. Diese Reaktion gab mir noch mehr Selbstvertrauen.“